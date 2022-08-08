Renault Megane Fiyatları Ne Kadar? 2022 Sıfır Renault Megane’lar Kaç TL? Renault Megane Sedan Model Fiyatları Ne Kadar? İşte O Fiyatlar.

Ülkemizde kur ve enflasyonun hızlı artışından otomobil piyasası da oldukça etkilenmekte. Sıfır araç fiyatlarının hayli yükseldiği günlerde uygun fiyatlı araçlar gözbebeği konumunda. Bu araçlardan biri olan Renault Megane, uygun fiyatı, tasarruflu yakıt tüketimi ve ergonomik yapısı ile tüketicilerin beğenisini oldukça toplamakta. ÖTV vergisinin kaldırılması haberleri sonrasında da piyasadaki çoğu marka model araçlarında indirime giderken ülkemizdeki satışlarında hayli artış yaşanan Renault Megane’da araştırma konusu olan otomobiller arasında yer alıyor. Merakla takip edilen Renault Megane araçların 2022 güncel ağustos fiyatları ise şu şekilde.

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