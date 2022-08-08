İsmail Hacıoğlu’nun Babası Bakın Kimmiş? Duyan Gören Şaştı Kaldı! Meğer Kendisinden Bile Daha Ünlüymüş! “Yok Artık!”
Şimdilerde oyuncu Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan Mahkum dizisinin Barış Yesari’si İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz gün romantik ilişkisinden yeni bir kare paylaştı. Birbirlerine aşkla baktıkları görülen ünlü çiftin romantik halleri sosyal medya kullanıcıları tarafından desteklenirken, özel yaşamları da hemen mercek altına aldı. İşte İsmail Hacıoğlu ile ilgili detaylar...
Şimdilerde oyuncu Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan Mahkum dizisinin Barış Yesari’si İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz gün romantik ilişkisinden yeni bir kare paylaştı. Birbirlerine aşkla baktıkları görülen ünlü çiftin romantik halleri sosyal medya kullanıcıları tarafından desteklenirken, özel yaşamları da hemen mercek altına aldı. Öte yandan İsmail Hacıoğlu’nun babası olduğu öğrenilen Mehmet Hacıoğlu’nun daha da ünlü çıkması, herkesi şaşırttı! Peki, İsmail Hacıoğlu’nun babası kim? İsmail Hacıoğlu’nun babası Mehmet Hacıoğlu kimdir, ünlü mü, mesleği ne? İşte, detaylar…
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08 Ağu 2022 - 22:55 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.