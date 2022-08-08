- 08 Ağu 2022 - 13:39 G: 08 Ağu 2022 - 13:44

İsmail Hacıoğlu’nun Babasını Duyan Gören Ağzını Şaşkınlıktan Kapatamıyor! Meğer Kendisinden Bile Daha Ünlüymüş! “Yok Artık!”

Şimdilerde oyuncu Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan Mahkum dizisinin Barış Yesari’si İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz gün romantik ilişkisinden yeni bir kare paylaştı. Birbirlerine aşkla baktıkları görülen ünlü çiftin romantik halleri sosyal medya kullanıcıları tarafından desteklenirken, özel yaşamları da hemen mercek altına aldı. İşte İsmail Hacıoğlu ile ilgili detaylar...

Şimdilerde oyuncu Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan Mahkum dizisinin Barış Yesari’si İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz gün romantik ilişkisinden yeni bir kare paylaştı. Birbirlerine aşkla baktıkları görülen ünlü çiftin romantik halleri sosyal medya kullanıcıları tarafından desteklenirken, özel yaşamları da hemen mercek altına aldı. Öte yandan İsmail Hacıoğlu’nun babası olduğu öğrenilen Mehmet Hacıoğlu’nun daha da ünlü çıkması, herkesi şaşırttı! Peki, İsmail Hacıoğlu’nun babası kim? İsmail Hacıoğlu’nun babası Mehmet Hacıoğlu kimdir, ünlü mü, mesleği ne? İşte, detaylar…

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08 Ağu 2022 - 13:39 - Magazin

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