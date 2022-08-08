- 08 Ağu 2022 - 13:27 G: 08 Ağu 2022 - 13:46

Masterchef Yarışmasından Çekilen Mustafa’ya Danilo Zanna’dan Bomba Teklif! Şampiyon Olmaya Gelmişti, Zengin Olup Gidiyor! Öyle Paralar Kazanacak Ki… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in son bölümü dün akşam ekranlara gelmiş, Mustafa isimli yarışmacı yaşadığı sıkıntılardan dolayı yarışmadan çekilmek zorunda kalmıştı. Danilo Zanna’dan ise yarışmadan çekilen Mustafa’ya bomba bir iş teklifi geldi! Şampiyon olmaya geldiği Masterchef yarışmasından zengin olarak ayrılan Mustafa Samet Arıcı, “Yok artık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekrnalra gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yedeklerden yarışmaya katılmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar arasında yerini alan Mustafa Samet Arıcı, milyonların gözdesi olmuştu. Yarışmaya ikinci kez katılan Mustafa Samet Arıcı dün bir talihsizlik yaşayınca yarışmadan çekilmek zorunda kalmıştı. Peki, Mustafa Samet Arıcı’ya Danilo Zanna’dan nasıl bir teklif geldi?

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08 Ağu 2022 - 13:27 Ankara- Yaşam

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