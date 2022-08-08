Demet Akalın Üzüntüden Hastanelik Oldu! Vücudu Daha Fazla Dayanamadı! Son Durumu Hiç İyi Değil! İşte Son Sağlık Durumu…
Bir süre önce bir mekanda gerçekleştirdiği konseri esnasında garsonun başından aşağıya şampanya dökmesiyle müzikseverlerin hedefinde olan Demet Akalın, eleştirileri kaldıramadı. Gelen eleştiriler sonrasında hastalandığını açıklayan Demet Akalın ile ilgili son gelişmeler haberimizde...
Bir süre önce bir mekanda gerçekleştirdiği konseri esnasında garsonun başından aşağıya şampanya dökmesiyle müzikseverlerin hedefinde olan Demet Akalın, eleştirileri kaldıramadı. Gelen eleştiriler sonrasında hastalandığını açıklayan Demet Akalın, son sahnesinde sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda da bulundu. Peki, Demet Akalın’a ne oldu? Demet Akalın hasta mı, sağlık durumu nasıl? Demet Akalın’ın nesi var, iyileşti mi? İşte, detaylar…
08 Ağu 2022 - 22:54 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.