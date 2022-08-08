- 08 Ağu 2022 - 13:48 G: 08 Ağu 2022 - 13:55

Merve Boluğur’dan Murat Dalkılıç’a Darbe Üzerine Darbe! “İsterse Neden Boşandığımızı Açıklar” Demişti, Cevabı Olay Yarattı!

Bir süre önce sosyal medya üzerinden atışan eski aşıklar arasına bugün itibariyle Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur da eklendi. Murat Dalkılıç’ın hakkında söyledikleri karşısında sessizliğini beş yıl sonra bozan Merve Boluğur bakın neler söyledi. işte detaylar...

Bir süre önce sosyal medya üzerinden atışan eski aşıklar arasına bugün itibariyle Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur da eklendi. Murat Dalkılıç’ın hakkında söyledikleri karşısında sessizliğini beş yıl sonra bozan Merve Boluğur, eski eşi ile ilgili şok edici ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki, Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur neden tartıştı? Murat Dalkılıç, Merve Boluğur için ne demişti? Merve Boluğur, Murat Dalkılıç’a ne yanıt verdi? İşte, detaylar…

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08 Ağu 2022 - 13:48 - Magazin

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