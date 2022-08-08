Seray Sever’den Yürekleri Sızlatacak Açıklama! Birkaç Ay Önce Babasını Kaybetmişti, İkiz Çocuklarını Yanına Alıp Öyle Bir Şey Dedi Ki…
İkiz kızlarını büyütmeye başlamış olan Seray Sever, doğumundan önce babasını kaybetmiş ve büyük bir acı ile sınanmıştı. Babasının acısını atlatamayan Seray Sever’den takipçilerini gözyaşlarına boğacak bir paylaşım geldi! İşte o paylaşımın detayları...
İkiz kızlarını büyütmeye başlamış olan Seray Sever, doğumundan önce babasını kaybetmiş ve büyük bir acı ile sınanmıştı. Babasının acısını atlatamayan Seray Sever’den takipçilerini gözyaşlarına boğacak bir paylaşım geldi! Peki, Seray Sever ne paylaştı, nasıl bir paylaşım yaptı? Seray Sever, paylaşımının altına ne notunu düştü? Seray Sever, babası için ne dedi? İşte, detaylar…
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08 Ağu 2022 - 13:54 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.