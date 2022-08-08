Seray Sever’den Yürekleri Sızlatacak Açıklama! Birkaç Ay Önce Babasını Kaybetmişti, İkiz Çocuklarını Yanına Alıp Öyle Bir Şey Dedi Ki…

İkiz kızlarını büyütmeye başlamış olan Seray Sever, doğumundan önce babasını kaybetmiş ve büyük bir acı ile sınanmıştı. Babasının acısını atlatamayan Seray Sever’den takipçilerini gözyaşlarına boğacak bir paylaşım geldi! Peki, Seray Sever ne paylaştı, nasıl bir paylaşım yaptı? Seray Sever, paylaşımının altına ne notunu düştü? Seray Sever, babası için ne dedi? İşte, detaylar…

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