Burcu Özberk’in Dekolteli Pozları Yine Kasıp Kavurdu! “Pantolonu Neden Göğsüne Kadar Çekti!” İç Çamaşırı Giymeyince Kan Ter İçerisinde Bıraktı!
Aşk Mantık İntikam dizisinde hayat verdiği Esra karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Burcu Özbek’in göğüs dekolteli pozları yine olay yarattı. Kot pantolona benzeyen bir bluz giyen Burcu Özberk’e birçok kişiyse “Neden bluz yerine pantolon giydin” yorumlarında bulundular! İç çamaşırsız pozlarıyla kan ter içerisinde bırakan Burcu Özberk, gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Hem duruşuyla hem de tarzıyla milyonlarca kişinin kalbini kazanan Burcu Özberk, ilk olarak Güneşin Kızları dizisinde adını duyurmuştu. Güneşin Kızları dizisinden sonra en iyi çıkışını Afilli Aşk dizisinde yapmıştı. Aşk Mantık İntikam dizisinde hayat verdiği karakterle kariyerinin zirvesine yaklaşan Burcu Özberk, gündemi sallayacak bir olaya imzasını attı ve göğüs dekolteli bir paylaşımda bulundu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.