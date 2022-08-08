Burcu Özberk’in Dekolteli Pozları Yine Olay Oldu! Takipçileri Bakınca Şaştı Kaldı! İç Çamaşırı Giymeyince Kan Ter İçerisinde Bıraktı!

Hem duruşuyla hem de tarzıyla milyonlarca kişinin kalbini kazanan Burcu Özberk, ilk olarak Güneşin Kızları dizisinde adını duyurmuştu. Güneşin Kızları dizisinden sonra en iyi çıkışını Afilli Aşk dizisinde yapmıştı. Aşk Mantık İntikam dizisinde hayat verdiği karakterle kariyerinin zirvesine yaklaşan Burcu Özberk, gündemi sallayacak bir olaya imzasını attı ve göğüs dekolteli bir paylaşımda bulundu!

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