- 08 Ağu 2022 - 23:04

Burcu Özberk’in Dekolteli Pozları Yine Olay Oldu! Takipçileri Bakınca Şaştı Kaldı! İç Çamaşırı Giymeyince Kan Ter İçerisinde Bıraktı!

Aşk Mantık İntikam dizisinde hayat verdiği Esra karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Burcu Özbek’in göğüs dekolteli pozları yine olay yarattı. Kot pantolona benzeyen bir bluz giyen Burcu Özberk’e birçok kişiyse “Neden bluz yerine pantolon giydin” yorumlarında bulundular! İç çamaşırsız pozlarıyla kan ter içerisinde bırakan Burcu Özberk, gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Hem duruşuyla hem de tarzıyla milyonlarca kişinin kalbini kazanan Burcu Özberk, ilk olarak Güneşin Kızları dizisinde adını duyurmuştu. Güneşin Kızları dizisinden sonra en iyi çıkışını Afilli Aşk dizisinde yapmıştı. Aşk Mantık İntikam dizisinde hayat verdiği karakterle kariyerinin zirvesine yaklaşan Burcu Özberk, gündemi sallayacak bir olaya imzasını attı ve göğüs dekolteli bir paylaşımda bulundu!

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08 Ağu 2022 - 23:04 Ankara- Yaşam

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