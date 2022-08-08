Meryem Uzerli Yatağa Uzanıp Öyle Bir Poz Verdi Ki! Görenler Şaştı Kaldı! Bacağını Yukarı Kaldırınca Her Şeyi Belli Oldu! “Yandı Buralar Hürrem Hanım!”
Muhteşem Yüzyıl dizisinden sonra popülerlik kazanan Meryem Uzerli’den yeni fotoğraf paylaşımı geldi. Son dönemlerde oldukça cüretkar paylaşımlar gerçekleştiren Meryem Uzerli, fotoğraflarını kendi sosyal medya hesabından yayınladı. İşte o pozlar ve detaylar...
Muhteşem Yüzyıl dizisinden sonra popülerlik kazanan Meryem Uzerli’den yeni fotoğraf paylaşımı geldi. Son dönemlerde oldukça cüretkar paylaşımlar gerçekleştiren Meryem Uzerli, fotoğraflarını kendi sosyal medya hesabından yayınladı. Öte yandan Meryem Uzerli’nin son pozları da yürek hoplatacak cinstendi! Peki, Meryem Uzerli ne paylaştı? Meryem Uzerli, nasıl bir paylaşım yaptı? Meryem Uzerli’nin paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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08 Ağu 2022 - 23:01 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.