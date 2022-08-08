- 08 Ağu 2022 - 23:01

Meryem Uzerli Yatağa Uzanıp Öyle Bir Poz Verdi Ki! Görenler Şaştı Kaldı! Bacağını Yukarı Kaldırınca Her Şeyi Belli Oldu! “Yandı Buralar Hürrem Hanım!”

Muhteşem Yüzyıl dizisinden sonra popülerlik kazanan Meryem Uzerli’den yeni fotoğraf paylaşımı geldi. Son dönemlerde oldukça cüretkar paylaşımlar gerçekleştiren Meryem Uzerli, fotoğraflarını kendi sosyal medya hesabından yayınladı. İşte o pozlar ve detaylar...

Muhteşem Yüzyıl dizisinden sonra popülerlik kazanan Meryem Uzerli’den yeni fotoğraf paylaşımı geldi. Son dönemlerde oldukça cüretkar paylaşımlar gerçekleştiren Meryem Uzerli, fotoğraflarını kendi sosyal medya hesabından yayınladı. Öte yandan Meryem Uzerli’nin son pozları da yürek hoplatacak cinstendi! Peki, Meryem Uzerli ne paylaştı? Meryem Uzerli, nasıl bir paylaşım yaptı? Meryem Uzerli’nin paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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08 Ağu 2022 - 23:01 - Magazin

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