Gizli Saklı Dizisinin Aşkı Gerçek Çıktı! Öyle Bir Yere Tatile Gittiler Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kalıyor! Her Şey Tek Tek Belgelendi! 

FOX TV ekranlarından yayınlanan Gizli Saklı isimli dizisi, yaz sezonuna en iddialı başlayan dizilerden biri olmuş, ancak geçen süre içerisinde iddiasını koruyamadığı için ekranlardan ayrılmıştı. Geçtiğimiz hafta finalini gerçekleştiren Gizli Saklı dizisinin başrol oyuncuları Halit Özgür Sarı ve Sinem Ünsal’ın birlikte olduğu iddia edildi. O iddiaların ardından ise, gerçekler bir bir ortaya çıkmaya başladı! Peki, Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı birlikte mi, sevgili mi? Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı ne zamandır birlikte? İşte, detaylar…