Gizli Saklı Dizisinin Aşkı Gerçek Çıktı! Öyle Bir Yere Tatile Gittiler Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kalıyor! Her Şey Tek Tek Belgelendi!
FOX TV ekranlarından yayınlanan Gizli Saklı isimli dizisi, yaz sezonuna en iddialı başlayan dizilerden biri olmuş, ancak geçen süre içerisinde iddiasını koruyamadığı için ekranlardan ayrılmıştı. Geçtiğimiz hafta finalini gerçekleştiren Gizli Saklı dizisinin başrol oyuncuları Halit Özgür Sarı ve Sinem Ünsal’ın birlikte olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
FOX TV ekranlarından yayınlanan Gizli Saklı isimli dizisi, yaz sezonuna en iddialı başlayan dizilerden biri olmuş, ancak geçen süre içerisinde iddiasını koruyamadığı için ekranlardan ayrılmıştı. Geçtiğimiz hafta finalini gerçekleştiren Gizli Saklı dizisinin başrol oyuncuları Halit Özgür Sarı ve Sinem Ünsal’ın birlikte olduğu iddia edildi. O iddiaların ardından ise, gerçekler bir bir ortaya çıkmaya başladı! Peki, Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı birlikte mi, sevgili mi? Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı ne zamandır birlikte? İşte, detaylar…
08 Ağu 2022 - 14:15 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.