- 08 Ağu 2022 - 14:28 G: 08 Ağu 2022 - 14:32

Kerem Bürsin Eski Aşkına Yeniden Mi Döndü? Hande Erçel’le Barıştıklarını Açıkladıktan Sonra Öyle Bir Hamle Geldi Ki, Akıl Beyin Yandı! Evlenecekleri Konuşuluyordu…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kerem Bürsin’in eski aşkına yeniden döndüğüne dair iddialar gündeme gelmeye başladı! Hande Erçel’le aralarında bir sorunun olmadığını açıklayan Kerem Bürsin cephesinden gelen haber herkesi şok içerisinde bıraktı. Birlikte oldukları dönemde evlenecekleri konuşulan ikili, sosyal medyanın diline düştüler!

Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Hande Erçel’le aşkını noktalayan Kerem Bürsin, bir dönem Yağmur Tanrısevsin’le anılmıştı. Tanrısevsin iddiaları hemen yalanlasa bile yaşanan son gelişme ikilinin yeniden aşk yaşadıklarına dair yorumlara neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Ağu 2022 - 14:28 Ankara- Yaşam

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