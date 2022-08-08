Kerem Bürsin Eski Aşkına Yeniden Mi Döndü? Hande Erçel’le Barıştıklarını Açıkladıktan Sonra Öyle Bir Hamle Geldi Ki, Akıl Beyin Yandı! Evlenecekleri Konuşuluyordu…

Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Hande Erçel’le aşkını noktalayan Kerem Bürsin, bir dönem Yağmur Tanrısevsin’le anılmıştı. Tanrısevsin iddiaları hemen yalanlasa bile yaşanan son gelişme ikilinin yeniden aşk yaşadıklarına dair yorumlara neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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