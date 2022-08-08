Kerem Bürsin Eski Aşkına Yeniden Mi Döndü? Hande Erçel’le Barıştıklarını Açıkladıktan Sonra Öyle Bir Hamle Geldi Ki, Akıl Beyin Yandı! Evlenecekleri Konuşuluyordu…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kerem Bürsin’in eski aşkına yeniden döndüğüne dair iddialar gündeme gelmeye başladı! Hande Erçel’le aralarında bir sorunun olmadığını açıklayan Kerem Bürsin cephesinden gelen haber herkesi şok içerisinde bıraktı. Birlikte oldukları dönemde evlenecekleri konuşulan ikili, sosyal medyanın diline düştüler!
Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Hande Erçel’le aşkını noktalayan Kerem Bürsin, bir dönem Yağmur Tanrısevsin’le anılmıştı. Tanrısevsin iddiaları hemen yalanlasa bile yaşanan son gelişme ikilinin yeniden aşk yaşadıklarına dair yorumlara neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.