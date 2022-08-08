Gülben Ergen’e Gelen Ahlaksız Teklif Şok Etti! Sosyal Medyadan İfşa Etti... "Göğüslerin harika, üstsüz poz verir misin?" Mideler Bulanıyor…
Bir süredir sosyal medya hesabı aracılığıyla takipçilerinden sorular alan Gülben Ergen, aldığı sorulara samimiyet ile cevap vermesiyle dikkat çeker hale geldi. Geçtiğimiz gün takipçileriyle bir soru-cevap etkinliği daha gerçekleştiren Gülben Ergen, takipçilerinden birinden çok ilginç bir talep aldı. İşte o ahlaksız teklifin detayları...
Bir süredir sosyal medya hesabı aracılığıyla takipçilerinden sorular alan Gülben Ergen, aldığı sorulara samimiyet ile cevap vermesiyle dikkat çeker hale geldi. Geçtiğimiz gün takipçileriyle bir soru-cevap etkinliği daha gerçekleştiren Gülben Ergen, takipçilerinden birinden çok ilginç bir talep aldı.
Sosyal medya kullanıcılarının “ahlaksız teklif” olarak değerlendirdiği o teklife Gülben Ergen’den ise, sert bir yanıt geldi. Peki, takipçileri Gülben Ergen’e ne sordu? Gülben Ergen, sorulara nasıl bir yanıt verdi? İşte, detaylar…
08 Ağu 2022 - 22:49 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.