Camdaki Kız'ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu Sevgilisi Merve Dinçkol Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Feyyaz Şerifoğlu İle Yaş Farkı Dikkat Çekti!
Özellikle Camdaki Kız dizisindeki performansın ardından isminden sıkça söz ettiren dizinin Sedat’ı oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, şimdilerde ekranların en popüler isimlerinden biri haline geldi. Attığı her adımın takip edildiği Feyyaz Şerifoğlu’nun yeni bir aşka yelken açtığı da bu takipte objektiflere yansıyan detaylardan biri olmuştu. Uzun süredir aşk yaşamına dair açıklama gerçekleştirmeyen Feyyaz Şerifoğlu ile ilgili detaylar haberimizde...
Özellikle Camdaki Kız dizisindeki performansın ardından isminden sıkça söz ettiren dizinin Sedat’ı oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, şimdilerde ekranların en popüler isimlerinden biri haline geldi. Attığı her adımın takip edildiği Feyyaz Şerifoğlu’nun yeni bir aşka yelken açtığı da bu takipte objektiflere yansıyan detaylardan biri olmuştu.
Uzun süredir aşk yaşamına dair açıklama gerçekleştirmeyen Feyyaz Şerifoğlu, bu kez o ünlü isim ile aşk yaşadığını kabul etti. Peki, Feyyaz Şerifoğlu sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Feyyaz Şerifoğlu, hangi ünlü isim ile birlikte? İşte, detaylar…
08 Ağu 2022 - 22:47 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.