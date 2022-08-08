Camdaki Kız'ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu Sevgilisi Merve Dinçkol Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Feyyaz Şerifoğlu İle Yaş Farkı Dikkat Çekti!

Özellikle Camdaki Kız dizisindeki performansın ardından isminden sıkça söz ettiren dizinin Sedat’ı oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, şimdilerde ekranların en popüler isimlerinden biri haline geldi. Attığı her adımın takip edildiği Feyyaz Şerifoğlu’nun yeni bir aşka yelken açtığı da bu takipte objektiflere yansıyan detaylardan biri olmuştu.

Uzun süredir aşk yaşamına dair açıklama gerçekleştirmeyen Feyyaz Şerifoğlu, bu kez o ünlü isim ile aşk yaşadığını kabul etti. Peki, Feyyaz Şerifoğlu sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Feyyaz Şerifoğlu, hangi ünlü isim ile birlikte? İşte, detaylar…