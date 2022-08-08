- 08 Ağu 2022 - 21:35

Carrefoursa Market Ayçiçek Yağlarında Resti Çekti! Kapısında Kuyruk Oluşacak! Orkide, Yudum, Biryağ... 34.50 TL, 47.90 TL, 56.50 TL’ye Düştü

Yaygın market ağı ile hem kaliteli hem de ucuz ürünleri müşterilerinin tercihine sunan Carreforusa market, müşterilerinin taleplerini dikkate alarak yayınladığı kampanyalara bir yenisini daha ekledi ve Ayçiçek yağlarında indirime gitti. İşte Carrefoursa’daki indirimli Ayçiçek yağı fiyatları.

Ülkemizde artan enflasyon ve kur değerleri nedeni ile birçok ürünün fiyatı artmaya devam ediyor. Artan fiyatlar ise en çok insan hayatında temel olarak yer edinmiş ürünlerde hissediliyor. Yaşanan zamlar günümüzün teknolojik, akaryakıt, giyim ve gıda ürünlerinde fazlaca hissedilirken temek olarak görülen birçok ürün de bu alanlarda yer almakta.

Bu ürünlerden biri de Ayçiçek Yağı. Ayçiçek yağları da fiyatı en çok zamlanan ürünler arasında yer alırken vayandaşlar da hem kaliteli hem de uygun fiyatlı Ayçiçek yağlarını nereden satın alabileceğini araştırıyor. Vatandaşların karşısına ise yaptığı indirimler ile gönüllere taht kuran Carrefoursa çıkıyor. Ayçiçek yağlarında indirime giren Carreforusa’daki indirimli fiyatlar ise şu şekilde.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

08 Ağu 2022 - 21:35 - Gündem

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Migros Bombayı Patlattı! Dana Salam, Toz Deterjan, Havlu Kâğıt, Duş Jellerinde İnanılmaz İndirimler! 15,00 TL, 19,90 TL, 36,90 TL’den Yarı Fiyatlara Satılıyor! Görenler Sepetlerini Doldurup Taşırıyor! mask
Migros Bombayı Patlattı! Dana Salam, Toz Deterjan, Havlu Kâğıt, Duş Jellerinde İnanılmaz İndirimler! 15,00 TL, 19,90 TL, 36,90 TL’den Yarı Fiyatlara Satılıyor! Görenler Sepetlerini Doldurup Taşırıyor!
A101’den Dev İndirim! Makarna Çeşitleri, Domates Salçası, Bakliyat Çeşitleri, Baharatlar 4,80 TL, 16,25 TL, 19,95 TL’den Satışa Sunuluyor! İşte İnanılmaz İndirimlerin Olduğu O liste! mask
A101’den Dev İndirim! Makarna Çeşitleri, Domates Salçası, Bakliyat Çeşitleri, Baharatlar 4,80 TL, 16,25 TL, 19,95 TL’den Satışa Sunuluyor! İşte İnanılmaz İndirimlerin Olduğu O liste!
BİM Market’ten Aşurelik Ürünlerde İnanılmaz İndirim! Ceviz, Fındık, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Kuru Üzüm, Fasulye Fiyatları Yere Çakıldı Kaldı! 13,75 TL, 14,50 TL, 19,50 TL’den Satışa Sunuluyor! mask
BİM Market’ten Aşurelik Ürünlerde İnanılmaz İndirim! Ceviz, Fındık, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Kuru Üzüm, Fasulye Fiyatları Yere Çakıldı Kaldı! 13,75 TL, 14,50 TL, 19,50 TL’den Satışa Sunuluyor!
A101 Market Aşurelik Ürünlerde Bomba İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor… mask
A101 Market Aşurelik Ürünlerde Bomba İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…
Carrefoursa Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Toz Şeker, Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 16,07 TL, 26,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor… mask
Carrefoursa Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Toz Şeker, Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 16,07 TL, 26,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…
Bim RedMi Cep Telefonlarına Kampanya! 3,150 TL, 4,199 TL! Saklama Kapları 23,50 TL, 24,50 TL, 29,50 TL! İşte Bim 12 Ağustos 2022 Aktüel Fiyatları... mask
Bim RedMi Cep Telefonlarına Kampanya! 3,150 TL, 4,199 TL! Saklama Kapları 23,50 TL, 24,50 TL, 29,50 TL! İşte Bim 12 Ağustos 2022 Aktüel Fiyatları...
A101’den Bomba Perşembe İndirimi! Kaşar Peyniri, Siyah Zeytin, Bebek Bezleri, Tuvalet Kâğıtlarında Dev İndirimler! 47,90 TL 44,50 TL, 129,90 TL! Görenler Koşa Koşa A101’e Gidiyor! mask
A101’den Bomba Perşembe İndirimi! Kaşar Peyniri, Siyah Zeytin, Bebek Bezleri, Tuvalet Kâğıtlarında Dev İndirimler! 47,90 TL 44,50 TL, 129,90 TL! Görenler Koşa Koşa A101’e Gidiyor!
ŞOK Market’ten Çiftte İndirim! Cep Telefonları, Kablosuz Kulaklıklar, Elektrikli El Aletleri’nde İnanılmaz İndirimler! Reyonlarda Ne Alırsan 9,90 TL! 6 Ağustos Aktüelinde Yok Yok! mask
ŞOK Market’ten Çiftte İndirim! Cep Telefonları, Kablosuz Kulaklıklar, Elektrikli El Aletleri’nde İnanılmaz İndirimler! Reyonlarda Ne Alırsan 9,90 TL! 6 Ağustos Aktüelinde Yok Yok!
Carrefoursa’dan Büyük İndirim Rüzgarı! Ayçiçek Yağı, Sucuk, Kaşar Peyniri, Tuvalet Kağıtlarında İnanılmaz İndirimler! Hepsi 27,90 TL, 49,95 TL, 59,95 TL mask
Carrefoursa’dan Büyük İndirim Rüzgarı! Ayçiçek Yağı, Sucuk, Kaşar Peyniri, Tuvalet Kağıtlarında İnanılmaz İndirimler! Hepsi 27,90 TL, 49,95 TL, 59,95 TL
Tarım Kredi Market'te Yumurta Fiyatlarını Gören Koli Koli Alıyor! A101, BİM, ŞOK ve Migros'a Resti Çekti! En ucuz 30'lu Yumurta, 15'li Yumurta, 10'lu Yumurta Burada Satılıyor! mask
Tarım Kredi Market'te Yumurta Fiyatlarını Gören Koli Koli Alıyor! A101, BİM, ŞOK ve Migros'a Resti Çekti! En ucuz 30'lu Yumurta, 15'li Yumurta, 10'lu Yumurta Burada Satılıyor!
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Renault Megane Fiyatları Dudak Uçuklattı! 800 Bin TL'ye Merdiven Dayadı! 2022 Sıfır Megane Sedan Model Fiyatları Ne Kadar? İşte O Fiyatlar. mask
Renault Megane Fiyatları Dudak Uçuklattı! 800 Bin TL'ye Merdiven Dayadı! 2022 Sıfır Megane Sedan Model Fiyatları Ne Kadar? İşte O Fiyatlar.
Migros Bombayı Patlattı! Dana Salam, Toz Deterjan, Havlu Kâğıt, Duş Jellerinde İnanılmaz İndirimler! 15,00 TL, 19,90 TL, 36,90 TL’den Yarı Fiyatlara Satılıyor! Görenler Sepetlerini Doldurup Taşırıyor! mask
Migros Bombayı Patlattı! Dana Salam, Toz Deterjan, Havlu Kâğıt, Duş Jellerinde İnanılmaz İndirimler! 15,00 TL, 19,90 TL, 36,90 TL’den Yarı Fiyatlara Satılıyor! Görenler Sepetlerini Doldurup Taşırıyor!
A101’den Dev İndirim! Makarna Çeşitleri, Domates Salçası, Bakliyat Çeşitleri, Baharatlar 4,80 TL, 16,25 TL, 19,95 TL’den Satışa Sunuluyor! İşte İnanılmaz İndirimlerin Olduğu O liste! mask
A101’den Dev İndirim! Makarna Çeşitleri, Domates Salçası, Bakliyat Çeşitleri, Baharatlar 4,80 TL, 16,25 TL, 19,95 TL’den Satışa Sunuluyor! İşte İnanılmaz İndirimlerin Olduğu O liste!
Dar Gelirli Ailelere Müjde! 500 TL Ek Yardım! Ek Yardım Nedir? Ek Yardım Nasıl Alınır? Nereye Başvuru Yapılır? Ek Yardımdan Kimler Yararlanabilir? mask
Dar Gelirli Ailelere Müjde! 500 TL Ek Yardım! Ek Yardım Nedir? Ek Yardım Nasıl Alınır? Nereye Başvuru Yapılır? Ek Yardımdan Kimler Yararlanabilir?
Ankara – Kırıkkale Kilit Kavşak’a Köklü Çözüm! İhalesi Yapıldı… Yıl Sonu Araç Kuyruklarına Son… mask
Ankara – Kırıkkale Kilit Kavşak’a Köklü Çözüm! İhalesi Yapıldı… Yıl Sonu Araç Kuyruklarına Son…
BİM Market’ten Aşurelik Ürünlerde İnanılmaz İndirim! Ceviz, Fındık, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Kuru Üzüm, Fasulye Fiyatları Yere Çakıldı Kaldı! 13,75 TL, 14,50 TL, 19,50 TL’den Satışa Sunuluyor! mask
BİM Market’ten Aşurelik Ürünlerde İnanılmaz İndirim! Ceviz, Fındık, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Kuru Üzüm, Fasulye Fiyatları Yere Çakıldı Kaldı! 13,75 TL, 14,50 TL, 19,50 TL’den Satışa Sunuluyor!
A101 Market Aşurelik Ürünlerde Bomba İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor… mask
A101 Market Aşurelik Ürünlerde Bomba İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…
Carrefoursa Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Toz Şeker, Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 16,07 TL, 26,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor… mask
Carrefoursa Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Toz Şeker, Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 16,07 TL, 26,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…
Türk Bilim İnsanları Maymun Çiçeği İçin PCR Tanı Kiti Geliştirdi! mask
Türk Bilim İnsanları Maymun Çiçeği İçin PCR Tanı Kiti Geliştirdi!
Bim RedMi Cep Telefonlarına Kampanya! 3,150 TL, 4,199 TL! Saklama Kapları 23,50 TL, 24,50 TL, 29,50 TL! İşte Bim 12 Ağustos 2022 Aktüel Fiyatları... mask
Bim RedMi Cep Telefonlarına Kampanya! 3,150 TL, 4,199 TL! Saklama Kapları 23,50 TL, 24,50 TL, 29,50 TL! İşte Bim 12 Ağustos 2022 Aktüel Fiyatları...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Carrefoursa Market Ayçiçek Yağlarında Resti Çekti! Kapısında Kuyruk Oluşacak! Orkide, Yudum, Biryağ... 34.50 TL, 47.90 TL, 56.50 TL’ye Düştü mask
Carrefoursa Market Ayçiçek Yağlarında Resti Çekti! Kapısında Kuyruk Oluşacak! Orkide, Yudum, Biryağ... 34.50 TL, 47.90 TL, 56.50 TL’ye Düştü
Survivor Nisa’nın Yeni Halini Tanımak Mümkün Değil! Saçı Başı Komple Değişti; Minicik Şortuyla Öyle Bir Poz Verdi Ki… “Ogeday Evlenmeden İki Kere Düşün!” mask
Survivor Nisa’nın Yeni Halini Tanımak Mümkün Değil! Saçı Başı Komple Değişti; Minicik Şortuyla Öyle Bir Poz Verdi Ki… “Ogeday Evlenmeden İki Kere Düşün!”
Melis Sezen’in Yatak Pozları Akılları Başlardan Aldı! Minicik Şortunu Kasıklarına Kadar Çekip… “Yandı Buralar Vicdansız!” Tek Bir Kusuru Olmayan Fiziğiyle… mask
Melis Sezen’in Yatak Pozları Akılları Başlardan Aldı! Minicik Şortunu Kasıklarına Kadar Çekip… “Yandı Buralar Vicdansız!” Tek Bir Kusuru Olmayan Fiziğiyle…
Gelin Evi sunucusu Aslı Hünel bakın kaç yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Savaş Yurtsever İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… mask
Gelin Evi sunucusu Aslı Hünel bakın kaç yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Savaş Yurtsever İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Ankara’da Battal Gazi’nin Babası Hüseyin Gazi'nin Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Hüseyin Gazi Mahallesi Hangi İlçede, Nerede? mask
Ankara’da Battal Gazi’nin Babası Hüseyin Gazi'nin Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Hüseyin Gazi Mahallesi Hangi İlçede, Nerede?
Masumlar Apartmanı Safiye Başına Gelenle Resmen Yıkıldı! Canından Çok Sevdiği İsim… Gözyaşlarına Boğuldu; Boğazı Düğüm Düğüm Oldu! Neler Oluyor? mask
Masumlar Apartmanı Safiye Başına Gelenle Resmen Yıkıldı! Canından Çok Sevdiği İsim… Gözyaşlarına Boğuldu; Boğazı Düğüm Düğüm Oldu! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL