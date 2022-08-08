Carrefoursa Market Resti Çekti! Ayçiçek Yağlarında Etiket Fiyatlarını Yarıya İndirdi! Kapısında Kuyruk Oluşacak! 34.50 TL, 47.90 TL, 56.50 TL’den Satılıyor!

Ülkemizde artan enflasyon ve kur değerleri nedeni ile birçok ürünün fiyatı artmaya devam ediyor. Artan fiyatlar ise en çok insan hayatında temel olarak yer edinmiş ürünlerde hissediliyor. Yaşanan zamlar günümüzün teknolojik, akaryakıt, giyim ve gıda ürünlerinde fazlaca hissedilirken temek olarak görülen birçok ürün de bu alanlarda yer almakta. Bu ürünlerden biri de Ayçiçek Yağı. Ayçiçek yağları da fiyatı en çok zamlanan ürünler arasında yer alırken vayandaşlar da hem kaliteli hem de uygun fiyatlı Ayçiçek yağlarını nereden satın alabileceğini araştırıyor. Vatandaşların karşısına ise yaptığı indirimler ile gönüllere taht kuran Carrefoursa çıkıyor. Ayçiçek yağlarında indirime giren Carreforusa’daki indirimli fiyatlar ise şu şekilde.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…