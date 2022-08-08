Carrefoursa Market Resti Çekti! Ayçiçek Yağlarında Etiket Fiyatlarını Yarıya İndirdi! Kapısında Kuyruk Oluşacak! 34.50 TL, 47.90 TL, 56.50 TL’den Satılıyor!
Yaygın market ağı ile hem kaliteli hem de ucuz ürünleri müşterilerinin tercihine sunan Carreforusa market, müşterilerinin taleplerini dikkate alarak yayınladığı kampanyalara bir yenisini daha ekledi ve Ayçiçek yağlarında indirime gitti. İşte Carrefoursa’daki indirimli Ayçiçek yağı fiyatları.
Ülkemizde artan enflasyon ve kur değerleri nedeni ile birçok ürünün fiyatı artmaya devam ediyor. Artan fiyatlar ise en çok insan hayatında temel olarak yer edinmiş ürünlerde hissediliyor. Yaşanan zamlar günümüzün teknolojik, akaryakıt, giyim ve gıda ürünlerinde fazlaca hissedilirken temek olarak görülen birçok ürün de bu alanlarda yer almakta. Bu ürünlerden biri de Ayçiçek Yağı. Ayçiçek yağları da fiyatı en çok zamlanan ürünler arasında yer alırken vayandaşlar da hem kaliteli hem de uygun fiyatlı Ayçiçek yağlarını nereden satın alabileceğini araştırıyor. Vatandaşların karşısına ise yaptığı indirimler ile gönüllere taht kuran Carrefoursa çıkıyor. Ayçiçek yağlarında indirime giren Carreforusa’daki indirimli fiyatlar ise şu şekilde.
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08 Ağu 2022 - 16:12 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.