Gönül Dağı Dizisinin Cemile’si Minicik Eteğiyle Şov Yaptı! “Kaynanan Görse Ne Diyeceksin!” Dizideki Halinden Eser Yok; Görenler Tanıyamıyor! Alev Alev Yaktı…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Cemile karakterine hayat veren Nazlı Pınar Kaya, minicik bir etek giyerek bacak şov yaptı! Gönül Dağı dizisinden gönderme alan Nazlı Pınar Kaya’ya sevenleri “Kaynanan görse ne diyeceksin” yorumları yapıldı! Dizideki halinden eser bırakmayan Nazlı Pınar Kaya, görenlerin tanıyamamasına neden oldu! İşte Gönül Dağı dizisinin Cemile’sinden gelen alev alev yakan pozlar…
Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisi Haziran ayında ekranlara veda etmişti. Yeni sezonu başlamadan hemen önce dizi oyuncuları tatile çıkmış ve yorgunluklarını atmıştı. Tatile çıkan isimler arasında bulunan Nazlı Pınar Kaya, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.