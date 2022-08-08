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08 Ağu 2022 - 16:12

Gönül Dağı Dizisinin Cemile’si Minicik Eteğiyle Şov Yaptı! “Kaynanan Görse Ne Diyeceksin!” Dizideki Halinden Eser Yok; Görenler Tanıyamıyor! Alev Alev Yaktı…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Cemile karakterine hayat veren Nazlı Pınar Kaya, minicik bir etek giyerek bacak şov yaptı! Gönül Dağı dizisinden gönderme alan Nazlı Pınar Kaya’ya sevenleri “Kaynanan görse ne diyeceksin” yorumları yapıldı! Dizideki halinden eser bırakmayan Nazlı Pınar Kaya, görenlerin tanıyamamasına neden oldu! İşte Gönül Dağı dizisinin Cemile’sinden gelen alev alev yakan pozlar…