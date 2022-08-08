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08 Ağu 2022 - 16:29

Masterchef Mehmet Şef’in Artık Dayanacak Gücü Yok! Yerden Yere Vurmayı Bile Bıraktı; Sözleriyle Ortalığı Kasıp Kavurdu! Yarışmacıların Hepsi Diken Üstünde…

TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yıllardır jüri üyesi olarak bulunan Mehmet Yalçınkaya’nın artık dayanacak gücü kalmadı! Sert tavırlarıyla yarışmacılara daha agresif çıkışan Mehmet Yalçınkaya’nın sözleri ortalığı resmen kasıp kavurdu! Yarışmacıların hepsini diken üstünde tutan Mehmet Şef, sosyal medyada gündem oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…