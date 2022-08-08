- 08 Ağu 2022 - 16:29 G: 08 Ağu 2022 - 16:52

Masterchef Mehmet Şef’in Artık Dayanacak Gücü Yok! Yerden Yere Vurmayı Bile Bıraktı; Sözleriyle Ortalığı Kasıp Kavurdu! Yarışmacıların Hepsi Diken Üstünde…

TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yıllardır jüri üyesi olarak bulunan Mehmet Yalçınkaya’nın artık dayanacak gücü kalmadı! Sert tavırlarıyla yarışmacılara daha agresif çıkışan Mehmet Yalçınkaya’nın sözleri ortalığı resmen kasıp kavurdu! Yarışmacıların hepsini diken üstünde tutan Mehmet Şef, sosyal medyada gündem oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yedek yarışmacıların seçildiği Masterchef’in ilk turunda; Doğukan, Atike ve Başar üst kata çıkan isimler olurken; ikinci turda ise Seyfullah ve Tolga yedeklere katılmıştı. İkinci grupla yemek yarışmasına kaldıklarına yerden devam edecek Masterchef yarışması, jüri üyelerinden olan Mehmet Yalçınkaya’yla sallanmaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Ağu 2022 - 16:29 Ankara- Yaşam

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