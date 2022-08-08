Üç Kız Kardeş Dizisinin Mine’sini Daha Önce Böyle Görmediniz! “Somer Aşkından Ölüp Bitse Yeridir!” İpli Braletiyle Kamera Karşısına Geçip...

Başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven, İclal Aydın, Reha Özcan ve Veda Yurtsever gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi kafalarda soru işaretleri bırakarak ekranlara kısa bir ara vermişti. Yeni sezonu için çalışmaların Eylül ayı gibi başlayacağı bilinen Üç Kız Kardeş’te Somer’in aşık olduğu kadın Mine karakterine hayat veren Nazlı Senem Ünal, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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