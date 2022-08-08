- 08 Ağu 2022 - 18:27 G: 08 Ağu 2022 - 18:34

Üç Kız Kardeş Dizisinin Mine’sini Daha Önce Böyle Görmediniz! “Somer Aşkından Ölüp Bitse Yeridir!” İpli Braletiyle Kamera Karşısına Geçip...

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Mine karakterine hayat veren Nazlı Senem Ünal’ın sosyal medya pozları akılları başlardan aldı götürdü. Dizide Somer’in aşkını canlandıran Nazlı Sinem Ünal’a sevenleri ise “Somer aşkından ölüp bitse yeridir” yorumlarında bulundular! Kamera karşısına ipli bir braletle çıkan güzel oyuncu Ünal, akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven, İclal Aydın, Reha Özcan ve Veda Yurtsever gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi kafalarda soru işaretleri bırakarak ekranlara kısa bir ara vermişti. Yeni sezonu için çalışmaların Eylül ayı gibi başlayacağı bilinen Üç Kız Kardeş’te Somer’in aşık olduğu kadın Mine karakterine hayat veren Nazlı Senem Ünal, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Ağu 2022 - 18:27 Ankara- Yaşam

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