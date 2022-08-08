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08 Ağu 2022 - 18:47

Survivor Nisa’ya Ogeday Girişken’den “Çok Aşığım” Hamlesi! Düğün Arifesinde Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Milyonlar Hasedinden Çatladı! “Yüzükler Nerde Yüzükler?”

Survivor yarışmasının aşıkları Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken, yine magazin dünyasını salladılar! Ogeday Girişken’den gelen “Çok aşığım” hamlesi, düğün arifesinde olduğu konuşulan çiftin hayranlarını havalara uçurdu! Milyonları hasedinden çatlatan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken’e sevenleri ise “yüzükler nerede yüzükler” demeden yapmadı! Peki, ikili arasında neler oluyor?