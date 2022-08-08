Survivor Nisa’ya Ogeday Girişken’den “Çok Aşığım” Hamlesi! Düğün Arifesinde Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Milyonlar Hasedinden Çatladı! “Yüzükler Nerde Yüzükler?”
Survivor yarışmasının aşıkları Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken, yine magazin dünyasını salladılar! Ogeday Girişken’den gelen “Çok aşığım” hamlesi, düğün arifesinde olduğu konuşulan çiftin hayranlarını havalara uçurdu! Milyonları hasedinden çatlatan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken’e sevenleri ise “yüzükler nerede yüzükler” demeden yapmadı! Peki, ikili arasında neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 yarışmasında Nisa Bölükbaşı, Barış Murat Yağcı’yla bir aşk yaşamıştı. Aradığı sevgiyi bulamayan Nisa Bölükbaşı, Yağcı’dan sonra aşkı Ogeday Girişken’de bulmuştu. Adada aşklarını belli etmeyen Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken, adadan ayrıldıktan sonra var güçleriyle aşklarını haykırmışlardı. Peki, Ogeday Girişken sevgilisine ne yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.