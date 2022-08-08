- 08 Ağu 2022 - 21:36 G: 08 Ağu 2022 - 21:42

Kanal D İddialı Dizisinin İpini Kesti, Finalini Duyurdu! Daha Ekranlara Yeni Gelmeye Başlamıştı Ama… “Sonunda Kurtuluyoruz!” Ekip İşsiz Kaldı…

Kanal D, yaz sezonun girmesiyle birlikte ekranlarda yer alan Camdaki Kız, Arka Sokaklar, Yargı ve Üç Kız Kardeş gibi bol reytingli diziler ekranlara kısa bir ara vermişti. Hal böyle olunca Kanal D, iddialı bir yapımla seyircileri ekranlara toplayacak bir dizi için çalışmalara başlamıştı. Henüz birkaç bölümü yayınlanmış olan Kanal D’nin iddialı dizinin final olacağı gündeme bomba gibi düşünce birçok kişi “Sonunda kurtuluyoruz” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Eylül ayına kadar yaz dizileriyle sezonu götürecek olan Kanal D, binbir emekle bir dizisi ekranlara getirmişti. Yeni sezonda bulunacağı bilinen başarılı diziler için toplantılar yapılmaya başlamıştı. Ekranlardaki macerasına yeni başlamış olan bir dizisiyle sevenlerine veda edeceğini duyurdu!

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08 Ağu 2022 - 21:36 Ankara- Yaşam

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