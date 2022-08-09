MasterChef Somer Şef Sosyal Medyanın Diline Düştü! Sarıdan Mora, Mordan Turuncuya… Acun Ilıcalı Hasedinden Çatlayabilir! “Nerden Buluyorsunuz!”
TV8 ekranlarından yayınlanmaya başlayan MasterChef Türkiye 2022 yarışması ile ekranlara geri dönen dünyaca ünlü şef Somer Sivrioğlu yarışmaya resmen damgasını vurdu. Yarışmaya giydikleriyle damga vuran MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jürisi Somer Sivrioğlu ile ilgili son gelişmeler haberimizde..
TV8 ekranlarından yayınlanmaya başlayan MasterChef Türkiye 2022 yarışması ile ekranlara geri dönen dünyaca ünlü şef Somer Sivrioğlu yarışmaya resmen damgasını vurdu. Yarışmaya giydikleriyle damga vuran MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jürisi Somer Sivrioğlu’nun takipçilerinden birinin sorduğu soru, tüm sosyal medyayı karıştırdı. Öte yandan Somer Şef’in mor, sarı ve turuncu takımlarının nereden olduğu da çok merak edildi! Peki, Somer Sivrioğlu stylingi kim? Somer Sivrioğlu nereden giyiniyor? İşte, detaylar…
09 Ağu 2022 - 10:11 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.