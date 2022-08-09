- 09 Ağu 2022 - 10:11 G: 09 Ağu 2022 - 10:15

MasterChef Somer Şef Sosyal Medyanın Diline Düştü! Sarıdan Mora, Mordan Turuncuya… Acun Ilıcalı Hasedinden Çatlayabilir! “Nerden Buluyorsunuz!”

TV8 ekranlarından yayınlanmaya başlayan MasterChef Türkiye 2022 yarışması ile ekranlara geri dönen dünyaca ünlü şef Somer Sivrioğlu yarışmaya resmen damgasını vurdu. Yarışmaya giydikleriyle damga vuran MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jürisi Somer Sivrioğlu ile ilgili son gelişmeler haberimizde..

TV8 ekranlarından yayınlanmaya başlayan MasterChef Türkiye 2022 yarışması ile ekranlara geri dönen dünyaca ünlü şef Somer Sivrioğlu yarışmaya resmen damgasını vurdu. Yarışmaya giydikleriyle damga vuran MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jürisi Somer Sivrioğlu’nun takipçilerinden birinin sorduğu soru, tüm sosyal medyayı karıştırdı. Öte yandan Somer Şef’in mor, sarı ve turuncu takımlarının nereden olduğu da çok merak edildi! Peki, Somer Sivrioğlu stylingi kim? Somer Sivrioğlu nereden giyiniyor? İşte, detaylar…

09 Ağu 2022 - 10:11 - Magazin

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