Müge Anlı Evlendikten Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki... ATV Tarihi Bunu İlk Kez Görecek! Ortalık Şimdi Arapsaçına Döndü... Esra Erol Köşesinde Sessizce Olanları İzliyor..

Cinayetlerin çözüldüğü, kayıpların bulunduğu ve sır perdelerinin aralandığı program olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in final yapacağı iddiası zamanında hem sosyal medya hem de magazin gündeminin ortasına bomba gibi düşmüştü. Şimdiyse eşinin isteğini geri çeviremedi iddiasıyla gündemde yerini alan ünlü sunucunun programı ne zaman başlayacak? Daha doğru bir ifadeyle başlayacak mı? Sevenleri ATV ekranlarında dört gözle bekledikleri programa ne zaman kavuşacaklar? Konuya ilişkin tüm detay ve iddiaları sizin için derledik. Gelin, daha yakından bakalım...