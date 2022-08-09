- 09 Ağu 2022 - 10:50 G: 09 Ağu 2022 - 10:59

Müge Anlı Evlendikten Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki... ATV Tarihi Bunu İlk Kez Görecek! Ortalık Şimdi Arapsaçına Döndü... Esra Erol Köşesinde Sessizce Olanları İzliyor..

ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı İle Tatlı Sert ekranlara ne zaman geri dönüyor? Hayatını birleştirdikten sonra ortalarda görünmeyen Anlı, kocasının isteklerini kulak ardı etmiyor ne dese yapmaya çalışıyor. Son olarak konuyla ilgili sosyal medyada çıkan iddialarsa ortalığı yangın yerine çevirecek gibi duruyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV ekranlarına ne zaman dönmeyi planlıyor? Konuya dair tüm detaylar haberimizde...

Cinayetlerin çözüldüğü, kayıpların bulunduğu ve sır perdelerinin aralandığı program olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in final yapacağı iddiası zamanında hem sosyal medya hem de magazin gündeminin ortasına bomba gibi düşmüştü. Şimdiyse eşinin isteğini geri çeviremedi iddiasıyla gündemde yerini alan ünlü sunucunun programı ne zaman başlayacak? Daha doğru bir ifadeyle başlayacak mı? Sevenleri ATV ekranlarında dört gözle bekledikleri programa ne zaman kavuşacaklar? Konuya ilişkin tüm detay ve iddiaları sizin için derledik. Gelin, daha yakından bakalım...

09 Ağu 2022 - 10:50 - Gündem

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