Alparslan Büyük Selçuklu’da Fahriye Evcen’in Yerini Dolduran Kayra Zabcı Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Barış Arduç ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer

İkinci sezon onayını alan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, yeniden TRT1 ekranlarına geri dönmek için geri sayıma başladı. Dizide Akça Hatun’u canlandıran Fahriye Evcen ise, sezon sonunda Alparslan Büyük Selçuklu’dan ayrılmıştı. Şimdilerde yeni bir kadın başrol oyuncusu arayan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, seçimini yaptı! Peki, Alparslan Büyük Selçuklu’da Fahriye Evcen’in yerine girecek olan kadın başrol kim? Alparslan Büyük Selçuklu Kayra Zabcı kimdir? Kayra Zabcı aslen nereli, kaç yaşında? Kayra Zabcı hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...