Alparslan Büyük Selçuklu’da Fahriye Evcen’in Yerini Dolduran Kayra Zabcı Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Barış Arduç ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer
İkinci sezon onayını alan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, yeniden TRT1 ekranlarına geri dönmek için geri sayıma başladı. Dizide Akça Hatun’u canlandıran Fahriye Evcen ise, sezon sonunda Alparslan Büyük Selçuklu’dan ayrılmıştı. Şimdilerde yeni bir kadın başrol oyuncusu arayan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, seçimini yaptı! İşte Kayra Zabcı ile ilgili son detaylar...
İkinci sezon onayını alan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, yeniden TRT1 ekranlarına geri dönmek için geri sayıma başladı. Dizide Akça Hatun’u canlandıran Fahriye Evcen ise, sezon sonunda Alparslan Büyük Selçuklu’dan ayrılmıştı. Şimdilerde yeni bir kadın başrol oyuncusu arayan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, seçimini yaptı! Peki, Alparslan Büyük Selçuklu’da Fahriye Evcen’in yerine girecek olan kadın başrol kim? Alparslan Büyük Selçuklu Kayra Zabcı kimdir? Kayra Zabcı aslen nereli, kaç yaşında? Kayra Zabcı hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
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09 Ağu 2022 - 10:51 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.