Selin Ciğerci’nin Eşi Gökhan Çıra ile Mesajları İfşa Olan Kardeniz Kılıç Bakın Kaç Yaşındaymış? Yaşını Duyanlar Şok Oldu! Kardeniz Kılıç Öğrenci Mi, Aslen Nereli, Boy ve Kilosu Kaç?
Geçtiğimiz haftalarda Selin Ciğerci’nin ikinci kez nikah masasına oturduğu Gökhan Çıra ile arasındaki mesajların ifşa olmasıyla magazin gündemine damgasını vuran Kardeniz Kılıç, şimdilerde en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Magazin takipçilerinin yakın takibe aldığı Kardeniz Kılıç ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Geçtiğimiz haftalarda Selin Ciğerci’nin ikinci kez nikah masasına oturduğu Gökhan Çıra ile arasındaki mesajların ifşa olmasıyla magazin gündemine damgasını vuran Kardeniz Kılıç, şimdilerde en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Magazin takipçilerinin yakın takibe aldığı Kardeniz Kılıç’ın yaş farkı ise herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Selin Ciğerci’nin eşi Gökhan Çıra ile mesajları ifşa olan Kardeniz Kılıç kaç yaşında? Kardeniz Kılıç kimdir? Kardeniz Kılıç öğrenci mi, aslen nereli, boy ve kilosu kaç? İşte, detaylar…
09 Ağu 2022 - 10:59 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.