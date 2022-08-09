Selin Ciğerci’nin Eşi Gökhan Çıra ile Mesajları İfşa Olan Kardeniz Kılıç Bakın Kaç Yaşındaymış? Yaşını Duyanlar Şok Oldu! Kardeniz Kılıç Öğrenci Mi, Aslen Nereli, Boy ve Kilosu Kaç?

Geçtiğimiz haftalarda Selin Ciğerci’nin ikinci kez nikah masasına oturduğu Gökhan Çıra ile arasındaki mesajların ifşa olmasıyla magazin gündemine damgasını vuran Kardeniz Kılıç, şimdilerde en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Magazin takipçilerinin yakın takibe aldığı Kardeniz Kılıç’ın yaş farkı ise herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Selin Ciğerci’nin eşi Gökhan Çıra ile mesajları ifşa olan Kardeniz Kılıç kaç yaşında? Kardeniz Kılıç kimdir? Kardeniz Kılıç öğrenci mi, aslen nereli, boy ve kilosu kaç? İşte, detaylar…