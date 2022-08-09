- 09 Ağu 2022 - 15:18 G: 09 Ağu 2022 - 18:14

Araç Sahiplerine Dev İndirim Müjdesi! Litre Fiyatları Tam Tamına Toplamda 2.20 TL Düşü...! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 10 Ağustos Fiyat Listesi!

Son zamanda yaşanan indirimler ile vatandaşların cebini biraz da olsa rahatlatan akaryakıt indirimi haberlerine bir yenisi daha eklendi ve Motorine indirim geleceği duyuruldu. Peki, Motorine ne kadar indirim gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte detaylar…

Ülkemizde yaşanan enflasyon ve kur artışları nedeni ile giyimden gıdaya, elektronikten akaryakıta kadar pek çok alan ve üründe inanılmaz fiyat artışları görülürken anlık ve günlük değişimi ile sürekli merakla takip edilen ürünlerden biri de akaryakıt grupları. Neredeyse günlük olarak zam ya da indirim haberlerinin verildiği akaryakıtlar, bu sefer sürücülerin ve araç sahiplerinin yüzünü güldürecek.

Dünya geneli BRENT petrol fiyatındaki hareketliliklerden esas olarak etkilenen akaryakıtlarda fiyatı belirleyen bir diğer undur da Dolar kuru oluyor. İki ana unsurun temel alınarak hesaplandığı fiyatlara göre ise motorinde indirime gidileceği haberi duyuruldu. Ancak motorin getirilecek zammın oranı ve güncel akaryakıt fiyatları da akıllara gelen sorular arasında. İşte merak edilen detaylar.

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09 Ağu 2022 - 15:18 - Gündem

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