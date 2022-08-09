Aşk yaşamında her zaman insanlar aynı refleksler ile hareket etmiyor. Bazı insanlar son derece gözü açık davranırken, bazı insanlar duygusal manipülasyonlara çok açık oluyor. Elbette bu durumun burçlar ile yakından bir ilişkisi bulunuyor! Peki, aşkta duyguları sömürülen burçlar hangisidir? İşte duygusal manipülasyona maruz kalan o burçlar…

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