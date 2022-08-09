Aşkta En Fedakar Burçlar Belli Oldu! İşte Sevgilisinin Kredisine Bile Kefil Olacak Kadar Gözünü Kara O Burçlar…
Söz konusu ilişkiler ise, her burca sahip olan insanlar aynı özellikleri göstermiyor. Aksine, özellikle bu listede yer alan burçlar aşkta bencillikten ziyade fedakarlığın kitabını yazmış bulunuyor. Maddi ve manevi olarak sevgililerinin her zaman yanında olacak olan bu burçlara sahip kişiler, ne gerekirse yapmaya hazır oluyor! Sizde aşk hayatında gereksiz fedakarlık yapan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Söz konusu ilişkiler ise, her burca sahip olan insanlar aynı özellikleri göstermiyor. Aksine, özellikle bu listede yer alan burçlar aşkta bencillikten ziyade fedakarlığın kitabını yazmış bulunuyor. Maddi ve manevi olarak sevgililerinin her zaman yanında olacak olan bu burçlara sahip kişiler, ne gerekirse yapmaya hazır oluyor! Peki, aşkta gereksiz fedakâr olan burçlar hangileri? İşte sevgilisinin kredisine bile kefil olacak kadar gözünü kara o burçlar…
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09 Ağu 2022 - 23:34 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.