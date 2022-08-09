Aşkta Para Saçan Burçlar Belli Oldu! İşte Ender Bulunan En Zengin ve Bonkör O Burçlar…
İlişkilerde en büyük tartışmalardan biri olan hesabı kim öder tartışması bu liste ile birlikte resmen tarihe karışıyor. Çünkü bu listede yer alan burçlara sahip olan insanların aşık olduğunda karşısındakine hesap ödetme ihtimali dahi bulunmuyor! İşte Aşkta Para Saçan Burçlar...
İlişkilerde en büyük tartışmalardan biri olan hesabı kim öder tartışması bu liste ile birlikte resmen tarihe karışıyor. Çünkü bu listede yer alan burçlara sahip olan insanların aşık olduğunda karşısındakine hesap ödetme ihtimali dahi bulunmuyor! Peki, aşkta para saçan burçlar hangileridir? İşte ender bulunan en zengin ve bonkör o burçlar…
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09 Ağu 2022 - 11:33 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.