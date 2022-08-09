Promosyon İptal Edilirse Ne Olur? Bankadan Alınan Promosyon Geri Ödenir Mi? İşte Ödenmesi Gereken Cayma Bedeli ve Hesaplama 2022…
Promosyon ödemelerine gelen arka arkaya zamlar emeklileri harekete geçirdi. Haziran ayında 3 bin 750 TL civarında olan promosyonlar şu an 7 bin 250 TL’ye kadar yükseldi. Elbette daha önce taahhüt veren emekliler, bu taahhütten vazgeçip vazgeçemeyeceğini düşünmeye başladı. İşte Promosyon iptal edilmesi ile ilgili detaylar...
Promosyon ödemelerine gelen arka arkaya zamlar emeklileri harekete geçirdi. Haziran ayında 3 bin 750 TL civarında olan promosyonlar şu an 7 bin 250 TL’ye kadar yükseldi. Elbette daha önce taahhüt veren emekliler, bu taahhütten vazgeçip vazgeçemeyeceğini düşünmeye başladı. Vergi uzmanları ise, konuya açıklık getirdi! Peki, promosyon iptal edilirse ne olur? Bankadan alınan promosyon geri ödenir mi? İşte promosyon iptalinde ödenmesi gereken cayma bedeli ve hesaplama 2022…
09 Ağu 2022 - 11:37 - Ekonomi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.