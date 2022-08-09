Promosyon İptal Edilirse Ne Olur? Bankadan Alınan Promosyon Geri Ödenir Mi? İşte Ödenmesi Gereken Cayma Bedeli ve Hesaplama 2022…

Promosyon ödemelerine gelen arka arkaya zamlar emeklileri harekete geçirdi. Haziran ayında 3 bin 750 TL civarında olan promosyonlar şu an 7 bin 250 TL’ye kadar yükseldi. Elbette daha önce taahhüt veren emekliler, bu taahhütten vazgeçip vazgeçemeyeceğini düşünmeye başladı. Vergi uzmanları ise, konuya açıklık getirdi! Peki, promosyon iptal edilirse ne olur? Bankadan alınan promosyon geri ödenir mi? İşte promosyon iptalinde ödenmesi gereken cayma bedeli ve hesaplama 2022…