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09 Ağu 2022 - 11:37

Petek Dinçöz Yaptığıyla Cümle Aleme Dert Oldu... Müstakbel Eşiyle İlgili Ortaya Atılan İddia Şok Etti! Hep Dekolteleriyle Adından Konuşturan Dinçöz Boşanır Boşanmaz...

Bir dönemin en gözde isimlerinden biri olan şarkıcı Petek Dinçöz, yaptığı her paylaşım ve attığı her adımla hem sosyal medya hem de magazin gündemine bomba gibi düşüyor. Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabını bir hayli aktif kullanan Dinçöz bu sefer şaşırttı ve bir ömür mutluluğa “evet” dedi. Eski evliliğini tek kalemde bitiren güzel sanatçının şimdiki nişanlısını sizin için mercek altına aldık...