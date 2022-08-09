Petek Dinçöz Yaptığıyla Cümle Aleme Dert Oldu... Müstakbel Eşiyle İlgili Ortaya Atılan İddia Şok Etti! Hep Dekolteleriyle Adından Konuşturan Dinçöz Boşanır Boşanmaz...
Bir dönemin en gözde isimlerinden biri olan şarkıcı Petek Dinçöz, yaptığı her paylaşım ve attığı her adımla hem sosyal medya hem de magazin gündemine bomba gibi düşüyor. Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabını bir hayli aktif kullanan Dinçöz bu sefer şaşırttı ve bir ömür mutluluğa “evet” dedi. Eski evliliğini tek kalemde bitiren güzel sanatçının şimdiki nişanlısını sizin için mercek altına aldık...
2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile dünyaevine girip bir ömür mutluluğa “evet” diyen ünlü sanatçı Petek Dinçöz’ün evliliği çok da uzun sürmemiş geçtiğimiz aylarda anlaşmalı bir şekilde çift yollarını tek celsede ayırmışlardı. Bu ayrılığın Petek Dinçöz’ü çok da sarsmadığı yeniden nişanlanmasıyla anlaşıldı. Şimdilerde yeniden evlenme hazırlıklarında olan ünlü sanatçının hayatını birleştireceği isim Nida Büyükbayraktar kimdir ve ne iş yapar? Gelin, biraz daha detaylı inceleyelim...
09 Ağu 2022 - 11:37 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.