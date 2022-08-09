Bülent Ersoy’a Verilen Hediyenin Değeri Dudak Uçuklattı! Hayranından Şaşırtan Jest! Ham Altın Hediye Etti...

Son dönemlerde konserden konsere koşan isimlerden biri olan Bülent Ersoy, dün akşam bir konsere daha çıktı. Konserinde hayranından hiç beklemediği kadar kıymetli bir hediye alan Bülent Ersoy, hediye karşısında şaşkınlığını da gizleyemedi! Peki, Bülent Ersoy’a ne hediye edildi? Bülent Ersoy’a hediye olarak ne verildi? Bülent Ersoy, hediyeye nasıl karşılık verdi? İşte, detaylar…

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