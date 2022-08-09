Kahvaltılık Alışverişi Yapacaklar Soluğu A101’de Alıyor! Siyah Zeytin, Yeşil Zeytin, Süzme Peynir Fiyatlarında Bomba İndirim!16,95 TL, 16,50 TL, 28,25 TL’den Satılıyor!
Vatandaşların gönlüne taht kuran A101 market yaptığı indirimler ile hem çok konuşulmaya hem de çok satmaya devam ediyor. Müşterilerinin sevgilisi A101 yayınladığı kampanyalara bir yenisini daha ekledi ve birçok üründe indirime gitti. İşte merak edilen A101 indirimli ürünleri.
Son zamanlarda market reyonunda bulunan bütün ürünlerin tamamında yaşanan fiyat artışı nedeni ile vatandaşlar ne yapacağını kara kara düşünürken A101 indirimli yeni kampanyasını duyurdu. 7’den 70’e bütün müşterilerine hitap eden geniş ürün yelpazesi ile yok satmaya devam eden A101’deki indirim yağmuruna tutulmuş ürünlerin listesi ise şu şekilde.
Zeo Siyah Zeytin 1 kg: 41,95 TL
Zeo Siyah Zeytin 500 gram: 16,95 TL
Zeo Siyah Zeytin 900 gram: 47,95 TL
Zeo Siyah Zeytin 500 gram: 21,95 TL
Zeo Az Tuzlu Siyah Zeytin 800 gram: 34,50 TL
Zeo Biberli Yeşil Zeytin 400 gram: 16,50 TL
Zeo Baharatlı Yeşil Zeytin 400 gram: 17,95 TL
Balye Çiçek Balı 850 gram: 49,95 TL
Fındux Kakaolu Fındık Kreması 400 gram: 19,95 TL
Fındux Kakaolu Fındık Kreması 750 gram: 36,95 TL
Şokoley Kakaolu Fındık Kreması 500 gram: 17,75 TL
Şokoley Kakaolu Fındık Kreması 1 kg: 34,95 TL
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09 Ağu 2022 - 23:36 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.