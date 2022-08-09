- 09 Ağu 2022 - 23:36

Kahvaltılık Alışverişi Yapacaklar Soluğu A101’de Alıyor! Siyah Zeytin, Yeşil Zeytin, Süzme Peynir Fiyatlarında Bomba İndirim!16,95 TL, 16,50 TL, 28,25 TL’den Satılıyor!

Vatandaşların gönlüne taht kuran A101 market yaptığı indirimler ile hem çok konuşulmaya hem de çok satmaya devam ediyor. Müşterilerinin sevgilisi A101 yayınladığı kampanyalara bir yenisini daha ekledi ve birçok üründe indirime gitti. İşte merak edilen A101 indirimli ürünleri.

Son zamanlarda market reyonunda bulunan bütün ürünlerin tamamında yaşanan fiyat artışı nedeni ile vatandaşlar ne yapacağını kara kara düşünürken A101 indirimli yeni kampanyasını duyurdu. 7’den 70’e bütün müşterilerine hitap eden geniş ürün yelpazesi ile yok satmaya devam eden A101’deki indirim yağmuruna tutulmuş ürünlerin listesi ise şu şekilde.

Zeo Siyah Zeytin 1 kg: 41,95 TL

Zeo Siyah Zeytin 500 gram: 16,95 TL

Zeo Siyah Zeytin 900 gram: 47,95 TL

Zeo Siyah Zeytin 500 gram: 21,95 TL

Zeo Az Tuzlu Siyah Zeytin 800 gram: 34,50 TL

Zeo Biberli Yeşil Zeytin 400 gram: 16,50 TL

Zeo Baharatlı Yeşil Zeytin 400 gram: 17,95 TL

Balye Çiçek Balı 850 gram: 49,95 TL

Fındux Kakaolu Fındık Kreması 400 gram: 19,95 TL

Fındux Kakaolu Fındık Kreması 750 gram: 36,95 TL

Şokoley Kakaolu Fındık Kreması 500 gram: 17,75 TL

Şokoley Kakaolu Fındık Kreması 1 kg: 34,95 TL

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09 Ağu 2022 - 23:36 - Gündem

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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Bim Marketlerden Dev İndirim! Kaşar Peynirleri, Yoğurtlar, İç Çamaşırlarında Fiyatlar Düştü! 18,50 TL, 22,50 TL, 42,50 TL’den Satışa Sunuluyor! Görenler Koşa Koşa Bim’e Gidiyor!
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Carrefoursa Market Ayçiçek Yağlarında Resti Çekti! Kapısında Kuyruk Oluşacak! Orkide, Yudum, Biryağ... 34.50 TL, 47.90 TL, 56.50 TL’ye Düştü
BİM Market’ten Aşurelik Ürünlerde İnanılmaz İndirim! Ceviz, Fındık, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Kuru Üzüm, Fasulye Fiyatları Yere Çakıldı Kaldı! 13,75 TL, 14,50 TL, 19,50 TL’den Satışa Sunuluyor! mask
BİM Market’ten Aşurelik Ürünlerde İnanılmaz İndirim! Ceviz, Fındık, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Kuru Üzüm, Fasulye Fiyatları Yere Çakıldı Kaldı! 13,75 TL, 14,50 TL, 19,50 TL’den Satışa Sunuluyor!
A101 Market Aşurelik Ürünlerde Bomba İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor… mask
A101 Market Aşurelik Ürünlerde Bomba İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…
Carrefoursa Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Toz Şeker, Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 16,07 TL, 26,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor… mask
Carrefoursa Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Toz Şeker, Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 16,07 TL, 26,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…
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Kahvaltılık Alışverişi Yapacaklar Soluğu A101’de Alıyor! Siyah Zeytin, Yeşil Zeytin, Süzme Peynir Fiyatlarında Bomba İndirim!16,95 TL, 16,50 TL, 28,25 TL’den Satılıyor! mask
Kahvaltılık Alışverişi Yapacaklar Soluğu A101’de Alıyor! Siyah Zeytin, Yeşil Zeytin, Süzme Peynir Fiyatlarında Bomba İndirim!16,95 TL, 16,50 TL, 28,25 TL’den Satılıyor!
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