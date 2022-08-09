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09 Ağu 2022 - 23:36

Kahvaltılık Alışverişi Yapacaklar Soluğu A101’de Alıyor! Siyah Zeytin, Yeşil Zeytin, Süzme Peynir Fiyatlarında Bomba İndirim!16,95 TL, 16,50 TL, 28,25 TL’den Satılıyor!

Vatandaşların gönlüne taht kuran A101 market yaptığı indirimler ile hem çok konuşulmaya hem de çok satmaya devam ediyor. Müşterilerinin sevgilisi A101 yayınladığı kampanyalara bir yenisini daha ekledi ve birçok üründe indirime gitti. İşte merak edilen A101 indirimli ürünleri.