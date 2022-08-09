BİM’den Herkesi Hayrete Düşüren Hareket! BİM Aktüel Ürünler Psikolog Doğru mu, Gerçek Mi? Psikolog Afiş Görseli Şok Etti...
Sosyal medyanın gündemine önce A101, sonra ise BİM marketleri oturdu. A101 marketlerinin tekne satışı yapacağını açıklamasıyla başlayan tartışmalar, BİM’in psikolog seansı sattığının sanılmasıyla daha da alevlendi. Öte yandan sosyal medya kullanıcıları her iki konu için de çok ilginç yorumlarda bulundu! İşte BİM'de satılan psikolog seansı ile ilgili merak edilen detaylar...
Sosyal medyanın gündemine önce A101, sonra ise BİM marketleri oturdu. A101 marketlerinin tekne satışı yapacağını açıklamasıyla başlayan tartışmalar, BİM’in psikolog seansı sattığının sanılmasıyla daha da alevlendi. Öte yandan sosyal medya kullanıcıları her iki konu için de çok ilginç yorumlarda bulundu! Peki, BİM psikolog seansı mı satıyor? A101 tekne mi satıyor? Sosyal medya kullanıcıları A101 ve BİM aktüel ürünler kataloğuna ne tepki verdi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
09 Ağu 2022 - 16:06 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.