BİM’den Herkesi Hayrete Düşüren Hareket! BİM Aktüel Ürünler Psikolog Doğru mu, Gerçek Mi? Psikolog Afiş Görseli Şok Etti...

Sosyal medyanın gündemine önce A101, sonra ise BİM marketleri oturdu. A101 marketlerinin tekne satışı yapacağını açıklamasıyla başlayan tartışmalar, BİM’in psikolog seansı sattığının sanılmasıyla daha da alevlendi. Öte yandan sosyal medya kullanıcıları her iki konu için de çok ilginç yorumlarda bulundu! Peki, BİM psikolog seansı mı satıyor? A101 tekne mi satıyor? Sosyal medya kullanıcıları A101 ve BİM aktüel ürünler kataloğuna ne tepki verdi? İşte, detaylar…

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