İrem Derici Hayranları Çok Büyük Yasa Girdi! Hüngür Hüngür Ağladılar… O Anlar Bitti mi; Artık O Mutlu Yüz Görünmeyecek mi? Ansızın O Hastalık Vurdu…
Son dönemlerde sık sık sahne almasıyla konuşulan İrem Derici’nin yalnızca bu ay içerisinde 2 milyon 400 bin TL’den fazla kazanacağı iddia edilmişti. Sahne kazancına nazar değen İrem Derici’nin iki sahnesi iptal oldu. İşte İrem Derici ile ilgili son gelişmeler...
Son dönemlerde sık sık sahne almasıyla konuşulan İrem Derici’nin yalnızca bu ay içerisinde 2 milyon 400 bin TL’den fazla kazanacağı iddia edilmişti. Sahne kazancına nazar değen İrem Derici’nin iki sahnesi iptal oldu. Rahatsızlığı nedeniyle konserlerini iptal eden İrem Derici, sağlık durumuna ilişkin ilk açıklamayı kendisi yaptı. Peki, İrem Derici hasta mı, hastalığı ne? İrem Derici’nin konserleri neden iptal oldu? İrem Derici’nin sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
09 Ağu 2022 - 16:12 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.