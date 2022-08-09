Güldür Güldür’ün En Büyük Oyuncusu Naime Ecem Erkek ile İlgili İnanılmaz Gerçek! Bakın Eski Kocası Kimmiş! İnanılamıyor…
Show TV ekranlarının fenomen eğlence programı olan Güldür Güldür Show ile tanınan oyuncu Ecem Erkek, yapımda hayat verdiği Naime karakteri ile hafızalara kazınmıştı. Bu sezon Güldür Güldür Show programından ayrılan Ecem Erkek, yeni bir projede yer almaya başladı. Bir film için de sete giren Ecem Erkek ile ilgili son detaylar haberimizde...
Show TV ekranlarının fenomen eğlence programı olan Güldür Güldür Show ile tanınan oyuncu Ecem Erkek, yapımda hayat verdiği Naime karakteri ile hafızalara kazınmıştı. Bu sezon Güldür Güldür Show programından ayrılan Ecem Erkek, yeni bir projede yer almaya başladı. Bir film için de sete giren Ecem Erkek’in özel hayatına tutulan mercek sonrası ise, eski eşinin de bir oyuncu olduğu ortaya çıktı! Peki, Güldür Güldür Show’un Naime’si Ecem Erkek evli mi, eşi kim? Ecem Erkek’in eski eşi kim, ünlü mü? Ecem Erkek’in eski eşi Yüce Armağan Erkek kimdir? İşte, detaylar…
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09 Ağu 2022 - 16:12 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.