Arka Sokaklar’ın Zeliş’ine Bir Haller Olmuş! Hüsnü Çoban Yıllık İzne Gidince... Bikini Üstüyle Bir Sağa Bir Sola Dönüp! “Nereden Nereye...” Yüsra Geyik Aynanın Karşısına Geçip...

Son paylaşımıyla sosyal medyayı adeta yangın yerine çeviren Arka Sokaklar dizisinin sevilen karakteri Zeliş’e hayat veren başarılı ve güzel oyuncu Yüsra Geyik’ten gelen paylaşımlar ve yorumlar görenlerin dudağını uçuklattı. Ünlü oyuncunun bikinili paylaşımlarından sonra şimdi de lansman çekimlerinde giydiği bikini üstler hem sosyal medya hem de magazin gündemine bomba gibi düştü. Sizin için daha yakından incelediğimiz paylaşımlarda dikkat çeken ayrıntılar vardı. Gelin konuya biraz daha yakından bakalım...