- 09 Ağu 2022 - 17:10 G: 09 Ağu 2022 - 17:45

Arka Sokaklar’ın Zeliş’ine Bir Haller Olmuş! Hüsnü Çoban Yıllık İzne Gidince... Bikini Üstüyle Bir Sağa Bir Sola Dönüp! “Nereden Nereye...” Yüsra Geyik Aynanın Karşısına Geçip...

Yıllardır Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizisi Arka Sokaklar dizisinin sevilen karakteri Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliş son paylaşımıyla görenleri hayrete düşürdü. Güzel oyuncu Yüsra Geyik takipçilerini bir hayli şaşırttı. Arka arkaya gelen paylaşımları görenleri şaşkına çevirdi. Güzelliğinin farkında olan ünlü oyuncu bir o yana bir bu yana dönüp bikini üstüyle pozlar verdi. O fotoğrafları sizin için mercek altına aldık...

Son paylaşımıyla sosyal medyayı adeta yangın yerine çeviren Arka Sokaklar dizisinin sevilen karakteri Zeliş’e hayat veren başarılı ve güzel oyuncu Yüsra Geyik’ten gelen paylaşımlar ve yorumlar görenlerin dudağını uçuklattı. Ünlü oyuncunun bikinili paylaşımlarından sonra şimdi de lansman çekimlerinde giydiği bikini üstler hem sosyal medya hem de magazin gündemine bomba gibi düştü. Sizin için daha yakından incelediğimiz paylaşımlarda dikkat çeken ayrıntılar vardı. Gelin konuya biraz daha yakından bakalım...

09 Ağu 2022 - 17:10 - Gündem

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