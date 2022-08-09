Sinem Ünsal Uzun İlişkisinden Ayrılıp Hemen Evlenenler Kervanına Katıldı... Set Aşkı Gerçek Oldu! Aile Arasında Yüzükler Takıldı... İlk Başta Gıcık Sonra Aşık Oldular!
Fox TV ekranlarında yayınlanan ve yeni sezona bomba gibi giriş yapan Gizli Saklı dizisi başladığından bu yana sevilerek izleniyor. Gerek senaryosu gerek de başarılı kadrosuyla beğenilerek takip edilen dizide başrol oyuncusu olan Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı’dan hem sosyal medya hem de magazin gündemine bomba gibi düşecek bir harekete imza attı. Ünlü oyuncu Sinem Ünsal’ın tektaş yüzüklü paylaşımı ise dikkatleri üzerine çekti. Gelin, detaylara daha yakından bakalım...
Yayın hayatında yeni sezona geçen kanallar, yaz dizileriyle seyirci karşısına çıktı. Aşk ve entrika dolu dizilerden birisi olan Gizli saklı dizisi de bahsettiğimiz dizilerden biriydi. Polisiye ve romantik komedi ağırlıklı ilerleyen dizinin oyuncu kadrosu ve senaryosu ise bir hayli beğenildi. Başrolde oynayan Sinem Ünsal’ın hayat verdiği Naz karakteri izleyenlerin dikkatini çektiği kadar, başarılı ve yakışıklı oyuncu Halit Özgür Sarı’da yakın mercek altına alındı. İkilinin şuanda bir ilişkiye başladıkları zaten biliniyordu ama evliliğin bu kadar hızlı olacağını kimse düşünememişti.
09 Ağu 2022 - 21:18 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.