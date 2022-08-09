- 09 Ağu 2022 - 21:18

Mine Tugay Öyle Bir Elbise Giydi Ki Gören Dönüp Bir Daha Baktı! Göğüs Kısmı İpli Siyah Daracık Elbisesi Dudak Uçuklattı! 43’lük Kızıl Afet!

Mine Tugay yıllara meydan okuyan güzelliğiyle göz kamaştırmaya devam ediyor. Sosyal medyayı bir hayli aktif kullanan Tugay paylaştığı her pozla olay yaratıyor. Mine Tugay’dan gelen son paylaşımı görenlerin aklı başından gitti. Daracık elbisesiyle göğüs dekoltesi vren “Kızıl Afet” ortalığı yangın yerine çevirdi...

43 yaşındaki ünlü oyuncu, hem güzelliği hem fiziği aynı zamanda da tarzıyla o kadar dikkat çekiyor ki yaptığı her paylaşımla milyonlarca yorum ve beğeni topluyor. Kızıl saçları ve süt gibi beyaz teniyle ne giyse zaten yakışan Tugay düzenli olarak yaptığı spor ve dengeli beslenmenin faydasını hiç kuşkusuz çok net olarak görüyor. Şuanda bir projede yer almayan Tugay, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabını da bir hayli aktif kullanıyor. Özellikle son yaptığı paylaşımını görenler deyim yerindeyse aklını oynattı. Her pozu diğerinden daha yürek hoplatıcı olan Tugay, beğeni ve yorumlara doyamadı.

09 Ağu 2022 - 21:18 - Gündem

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