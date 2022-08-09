- 09 Ağu 2022 - 21:18 G: 09 Ağu 2022 - 21:43

Ebru Şahin Kocasının Kucağında Bikinili Pozlar! “Evlendiniz Diye Bu Kadar da Olmaz!” Bitmek Bilmeyen Balayından Bitmek Bilmeyen Pozlar... Görenler Hayrete Düştü!

NBA forması giyen başarılı basketbolcu Cedi Osman ve güzel oyuncu Ebru Şahin uzun süredir doludizgin aşk yaşadıkları ilişkilerini evlilik ile taçlandırdı. Aşklarının başladığı Çeşme’de ikinci kez düğün düzenleyen ünlü çift şimdilerde balayının tadını çıkarıyor. Bol bol gezip denizin hakkını veren çiftten paylaşımlarsa art arda geliyor. Ebru Şahin pozun dozunu biraz kaçırınca olanlar oldu...

ATV ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenlerinin dikkatini hep üstünde tutan ve reytingleri alt üst eden Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteri ile gözleri üzerine çeken başarılı ve güzel oyuncu Ebru Şahin uzun zamandır birlikte olduğu başarılı ve yakışıklı NBA basketbolcusu Cedi Osman ile dünya evine girerek ilişkilerini resmiyete döktü. Düğünün ardından haftalardır balayı yapan çift ınstagram’ı bir hayli aktif kullanıyor ve poz ardına poz yüklüyorlardı. Şimdiyse işin rengi biraz değişti. Gelin, o poza ve fotoğrafa gelen yorumlara bir bakalım...

09 Ağu 2022 - 21:18 - Gündem

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