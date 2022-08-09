Ebru Şahin Kocasının Kucağında Bikinili Pozlar! “Evlendiniz Diye Bu Kadar da Olmaz!” Bitmek Bilmeyen Balayından Bitmek Bilmeyen Pozlar... Görenler Hayrete Düştü!

ATV ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenlerinin dikkatini hep üstünde tutan ve reytingleri alt üst eden Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteri ile gözleri üzerine çeken başarılı ve güzel oyuncu Ebru Şahin uzun zamandır birlikte olduğu başarılı ve yakışıklı NBA basketbolcusu Cedi Osman ile dünya evine girerek ilişkilerini resmiyete döktü. Düğünün ardından haftalardır balayı yapan çift ınstagram’ı bir hayli aktif kullanıyor ve poz ardına poz yüklüyorlardı. Şimdiyse işin rengi biraz değişti. Gelin, o poza ve fotoğrafa gelen yorumlara bir bakalım...