Ece Erken’den Mini Şortlu Tatil Pozu! “Yandı Buralar Ece Hanım!” Instagram, Twitter Onu Konuşuyor… Fiziğiyle Ateş Etti; Kötü Günleri Geride Bırakıp…
Ünlü sunucu Ece Erken, Avukat eşi Mahmut Yazıcıoğlu’nun vefatından sonra yaşadıkları ve paylaşımlarıyla bir an olsun ne sosyal medya ne de magazin gündeminden düşmüyor. Eşinin vefatından sonra her anını oğluyla geçiren Erken, adeta oğlu Eymen’den güç alıyor. Mini şortunu giyerek tatil paylaşımında bulunan Ece Erken’e sevenlerinden “Yandı buralar Ece Hanım” yorumlarını aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yakın bir zamanda eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybeden Ece Erken uzun bir yas sürecine girmiş ve zorlu günler geçirmişti.22 Ocak 2022 tarihinde eşini haince bir saldırıyla kaybeden Ece Erken’den bir süre ses seda kesilmişti. Ece Erken bu zorlu günlerde oğluna daha çok sarıldı ve yavaş yavaş bu süreci atlatmaya çalıştı. Takipçilerinden her seferinde gereksiz ağır eleştiriler alan ünlü sunucu şimdilerde oğlu ve abisiyle yazın tadını çıkarmaya çalışıyor... Peki, Ece Erken nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.