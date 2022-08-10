Ece Erken’den Mini Şortlu Tatil Pozu! “Yandı Buralar Ece Hanım!” Instagram, Twitter Onu Konuşuyor… Fiziğiyle Ateş Etti; Kötü Günleri Geride Bırakıp…

Yakın bir zamanda eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybeden Ece Erken uzun bir yas sürecine girmiş ve zorlu günler geçirmişti.22 Ocak 2022 tarihinde eşini haince bir saldırıyla kaybeden Ece Erken’den bir süre ses seda kesilmişti. Ece Erken bu zorlu günlerde oğluna daha çok sarıldı ve yavaş yavaş bu süreci atlatmaya çalıştı. Takipçilerinden her seferinde gereksiz ağır eleştiriler alan ünlü sunucu şimdilerde oğlu ve abisiyle yazın tadını çıkarmaya çalışıyor... Peki, Ece Erken nasıl bir paylaşımda bulundu?

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