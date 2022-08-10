Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ı Hamile Mi? “Düğün Müğün İstemem” Demişti; Son Hamlesi Akılları Yerinden Etti! Tokat Gibi Çarptı; Kimse Bunu Beklemiyordu…
5 sezondur reytingleri alt üst eden FOX TV’nin sevilen dizisi Yasak Elma’nın güzel başrolü Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece yalnızca oyunculuğuyla değil güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Basketbolcu erkek arkadaşı Buğrahan Tuncer ile bir ayrıl bir barış ilişki yaşayan güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde hamile olduğu iddiasıyla gündemdeydi ancak çok çarpıcı bir açıklama yaptı... Peki, neler oluyor?
Şevval Sam, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı çok sevilen ve çok izlenen dizi Yasak Elma’da "Yıldız" karakteriyle gözleri üzerinde tutmayı başaran Eda Ece, replikleri ve oyunculuğu ile adından söz ettirmeyi başarırken özel hayatıyla da merak konusu olmaya devam ediyor. Güzel ve başarılı oyuncunun her paylaşımı binlerce yorum ve beğeni alırken bir ayrıl bir barış ilişkisiyle gözleri üzerinde tutuyor ve birçok dedikodunun da ortaya çıkmasını engelleyemiyordu. Uzun zamandır birlikte olduğu ancak çok da düzenli bir ilişki yaratamayan gözde çift ile ilgili ortaya atılan iddialar ise ortalığı yangın yerine çevirmişti. İşte merak edilenler…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.