- 10 Ağu 2022 - 00:33 G: 10 Ağu 2022 - 00:35

Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ı Hamile Mi? “Düğün Müğün İstemem” Demişti; Son Hamlesi Akılları Yerinden Etti! Tokat Gibi Çarptı; Kimse Bunu Beklemiyordu…

5 sezondur reytingleri alt üst eden FOX TV’nin sevilen dizisi Yasak Elma’nın güzel başrolü Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece yalnızca oyunculuğuyla değil güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Basketbolcu erkek arkadaşı Buğrahan Tuncer ile bir ayrıl bir barış ilişki yaşayan güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde hamile olduğu iddiasıyla gündemdeydi ancak çok çarpıcı bir açıklama yaptı... Peki, neler oluyor?

Şevval Sam, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı çok sevilen ve çok izlenen dizi Yasak Elma’da "Yıldız" karakteriyle gözleri üzerinde tutmayı başaran Eda Ece, replikleri ve oyunculuğu ile adından söz ettirmeyi başarırken özel hayatıyla da merak konusu olmaya devam ediyor. Güzel ve başarılı oyuncunun her paylaşımı binlerce yorum ve beğeni alırken bir ayrıl bir barış ilişkisiyle gözleri üzerinde tutuyor ve birçok dedikodunun da ortaya çıkmasını engelleyemiyordu. Uzun zamandır birlikte olduğu ancak çok da düzenli bir ilişki yaratamayan gözde çift ile ilgili ortaya atılan iddialar ise ortalığı yangın yerine çevirmişti. İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

10 Ağu 2022 - 00:33 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Ece Erken’den Mini Şortlu Tatil Pozu! “Yandı Buralar Ece Hanım!” Instagram, Twitter Onu Konuşuyor… Fiziğiyle Ateş Etti; Kötü Günleri Geride Bırakıp… mask
Ece Erken’den Mini Şortlu Tatil Pozu! “Yandı Buralar Ece Hanım!” Instagram, Twitter Onu Konuşuyor… Fiziğiyle Ateş Etti; Kötü Günleri Geride Bırakıp…
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Ayrılık İddialarına Bomba Yanıt! Boşanacakları Gündeme Gelince; Şok Etti, Ortalığı İnletti! Instagram Sallanıyor… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Ayrılık İddialarına Bomba Yanıt! Boşanacakları Gündeme Gelince; Şok Etti, Ortalığı İnletti! Instagram Sallanıyor…
Bülent Ersoy’a Verilen Hediyenin Değeri Dudak Uçuklattı! Hayranından Şaşırtan Jest! Ham Altın Hediye Etti... mask
Bülent Ersoy’a Verilen Hediyenin Değeri Dudak Uçuklattı! Hayranından Şaşırtan Jest! Ham Altın Hediye Etti...
İrem Derici'den Kötü Haber: İrem Derici Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir? Şarkıcı İrem Derici Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu… mask
İrem Derici'den Kötü Haber: İrem Derici Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir? Şarkıcı İrem Derici Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu…
Aziz Dizisinden Kriz Yaratan Haber Geldi! “Hiç Başlamasın Daha İyi!” Murat Yıldırım Yeni İşlere Bakmaya Başladı Bile… Aziz Payidar Diziden Ayrılıyor Mu? mask
Aziz Dizisinden Kriz Yaratan Haber Geldi! “Hiç Başlamasın Daha İyi!” Murat Yıldırım Yeni İşlere Bakmaya Başladı Bile… Aziz Payidar Diziden Ayrılıyor Mu?
Güldür Güldür’ün En Büyük Oyuncusu Naime Ecem Erkek ile İlgili İnanılmaz Gerçek! Bakın Eski Kocası Kimmiş! İnanılamıyor… mask
Güldür Güldür’ün En Büyük Oyuncusu Naime Ecem Erkek ile İlgili İnanılmaz Gerçek! Bakın Eski Kocası Kimmiş! İnanılamıyor…
Demet Akalın Zor Kurtuldu! Az Kalsın Kariyerini Bitiriyordu! Görenler Duyanlar Şaştı Kaldı! İnsanlar Resmen Ne Yapacağını Şaşırdı! Şampanya… mask
Demet Akalın Zor Kurtuldu! Az Kalsın Kariyerini Bitiriyordu! Görenler Duyanlar Şaştı Kaldı! İnsanlar Resmen Ne Yapacağını Şaşırdı! Şampanya…
Mine Tugay Tekrardan Ortalığı Resmen Yakıp, Yıkıp Ateşe Verdi! Böyle Bir Fotoğraf Daha Önce Hiç Paylaşmamıştı… İnanılmaz Anlar Yaşandı! mask
Mine Tugay Tekrardan Ortalığı Resmen Yakıp, Yıkıp Ateşe Verdi! Böyle Bir Fotoğraf Daha Önce Hiç Paylaşmamıştı… İnanılmaz Anlar Yaşandı!
Melis Sezen Yine, Yeni, Yeniden Affetmedi! Yatağa Çıktı ve Öyle Fotoğraflar Çekti ki; Görenlerin Resmen Eli Kolu Titredi! Bembeyaz… “Böyle Cesaret Görülmedi” mask
Melis Sezen Yine, Yeni, Yeniden Affetmedi! Yatağa Çıktı ve Öyle Fotoğraflar Çekti ki; Görenlerin Resmen Eli Kolu Titredi! Bembeyaz… “Böyle Cesaret Görülmedi”
Hande Erçel Göğüs Dekolteli Pozlarıyla Nefesleri Kesti! Kerem Bürsin Kaybettiğine Baksa, Hüngür Hüngür Ağlar! Sana Ne Oldu Hande? mask
Hande Erçel Göğüs Dekolteli Pozlarıyla Nefesleri Kesti! Kerem Bürsin Kaybettiğine Baksa, Hüngür Hüngür Ağlar! Sana Ne Oldu Hande?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ece Erken’den Mini Şortlu Tatil Pozu! “Yandı Buralar Ece Hanım!” Instagram, Twitter Onu Konuşuyor… Fiziğiyle Ateş Etti; Kötü Günleri Geride Bırakıp… mask
Ece Erken’den Mini Şortlu Tatil Pozu! “Yandı Buralar Ece Hanım!” Instagram, Twitter Onu Konuşuyor… Fiziğiyle Ateş Etti; Kötü Günleri Geride Bırakıp…
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Ayrılık İddialarına Bomba Yanıt! Boşanacakları Gündeme Gelince; Şok Etti, Ortalığı İnletti! Instagram Sallanıyor… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Ayrılık İddialarına Bomba Yanıt! Boşanacakları Gündeme Gelince; Şok Etti, Ortalığı İnletti! Instagram Sallanıyor…
Kahvaltılık Alışverişi Yapacaklar Soluğu A101’de Alıyor! Siyah Zeytin, Yeşil Zeytin, Süzme Peynir Fiyatlarında Bomba İndirim!16,95 TL, 16,50 TL, 28,25 TL’den Satılıyor! mask
Kahvaltılık Alışverişi Yapacaklar Soluğu A101’de Alıyor! Siyah Zeytin, Yeşil Zeytin, Süzme Peynir Fiyatlarında Bomba İndirim!16,95 TL, 16,50 TL, 28,25 TL’den Satılıyor!
Aşkta En Fedakar Burçlar Belli Oldu! İşte Sevgilisinin Kredisine Bile Kefil Olacak Kadar Gözünü Kara O Burçlar… mask
Aşkta En Fedakar Burçlar Belli Oldu! İşte Sevgilisinin Kredisine Bile Kefil Olacak Kadar Gözünü Kara O Burçlar…
Bülent Ersoy’a Verilen Hediyenin Değeri Dudak Uçuklattı! Hayranından Şaşırtan Jest! Ham Altın Hediye Etti... mask
Bülent Ersoy’a Verilen Hediyenin Değeri Dudak Uçuklattı! Hayranından Şaşırtan Jest! Ham Altın Hediye Etti...
Araç Sahiplerine (BUGÜN) Dev İndirim Müjdesi! Motorin Litre Fiyatları Tam Tamına Toplamda 2.20 TL Düştü! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 10 Ağustos Benzin, Motorin, LPG Fiyat Listesi! mask
Araç Sahiplerine (BUGÜN) Dev İndirim Müjdesi! Motorin Litre Fiyatları Tam Tamına Toplamda 2.20 TL Düştü! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 10 Ağustos Benzin, Motorin, LPG Fiyat Listesi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL