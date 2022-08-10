Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ı Hamile Mi? “Düğün Müğün İstemem” Demişti; Son Hamlesi Akılları Yerinden Etti! Tokat Gibi Çarptı; Kimse Bunu Beklemiyordu…

Şevval Sam, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı çok sevilen ve çok izlenen dizi Yasak Elma’da "Yıldız" karakteriyle gözleri üzerinde tutmayı başaran Eda Ece, replikleri ve oyunculuğu ile adından söz ettirmeyi başarırken özel hayatıyla da merak konusu olmaya devam ediyor. Güzel ve başarılı oyuncunun her paylaşımı binlerce yorum ve beğeni alırken bir ayrıl bir barış ilişkisiyle gözleri üzerinde tutuyor ve birçok dedikodunun da ortaya çıkmasını engelleyemiyordu. Uzun zamandır birlikte olduğu ancak çok da düzenli bir ilişki yaratamayan gözde çift ile ilgili ortaya atılan iddialar ise ortalığı yangın yerine çevirmişti. İşte merak edilenler…

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