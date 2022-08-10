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10 Ağu 2022 - 01:34

Survivor Sude Burcu Öyle Bir Dekolte Verdi Ki, Yürekler Yerinden Çıkıyor! Kalçasına Kadar Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle Yan Dönüp... “Mert Cennetliksin!”

Dünyanın en zorlu yarışması olarak bilinen Survivor All Star geçtiğimiz günlerde final yapmış ve şampiyon Nisa Bölükbaşı olmuştu. Yarışma bitse bile yarışmacıların yaptıkları hala gündemde kendisine yer buluyor. Yarışmaya ve hayallerine veda eden yarışmacılardan Mert Öcal ve Sude normal hayata döndüklerinden beri bir an ayrılmıyorlar ve sosyal medyada delicesine fotoğraflar paylaşıyorlardı. Peki, Sude Burcu nasıl bir paylaşımda bulundu?