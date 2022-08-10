Survivor Sude Burcu Öyle Bir Dekolte Verdi Ki, Yürekler Yerinden Çıkıyor! Kalçasına Kadar Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle Yan Dönüp... “Mert Cennetliksin!”
Dünyanın en zorlu yarışması olarak bilinen Survivor All Star geçtiğimiz günlerde final yapmış ve şampiyon Nisa Bölükbaşı olmuştu. Yarışma bitse bile yarışmacıların yaptıkları hala gündemde kendisine yer buluyor. Yarışmaya ve hayallerine veda eden yarışmacılardan Mert Öcal ve Sude normal hayata döndüklerinden beri bir an ayrılmıyorlar ve sosyal medyada delicesine fotoğraflar paylaşıyorlardı. Peki, Sude Burcu nasıl bir paylaşımda bulundu?
Survivor All Star’da şampiyonluk için delicesine ter döken ve çaba sarf eden yarışmacılardan Mert Öcal ve Sude Burcu adadan ayrılan isimler sıralamasında ilk sıralarda yer alıyordu. Yarışmada başlayan aşkları dönünce de devam etti. İkili sosyal paylaşım sitesi Instagram hesaplarından aşk dolu paylaşımlar yaparak birlikteliklerini duyurdular. O paylaşımların ise ardı arkası kesilmedi. İkilinin paylaştığı fotoğraflar bir yana Sude Burcu’nun bikinili pozları da bir hayli dikkat dikkat çekerken şimdi ise gittikleri akşam yemeğinde kalçasına kadar verdiği dekoltesiyle göz doldurdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.