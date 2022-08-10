Ankara Elektrik Kesintisi! 10 Ağustos 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 10 Ağustos 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’da bir süredir devam eden elektrik şebekesi altyapı çalışmaları, bugün de gerçekleştiriyor. Bu çalışmaların ortaya çıkardığı elektrik kesintilerini Ankaralılara bildirmek ile görevli olan Başkent EDAŞ, elektrik kesintilerinin bugün hangi ilçeleri etkileyeceğini açıklamış bulunuyor. Peki, 10 Ağustos 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 10 Ağustos 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…