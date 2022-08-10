- 10 Ağu 2022 - 09:47 G: 10 Ağu 2022 - 09:52

Ankara'da Yeni Zamlı Simit Fiyatlarını Duyanlar Şok Oldu! Simit Fiyatı 2022 Ne Kadar Oldu? Ankara'da Simit'e Zam Mı Geldi?

Bir süre önce zam gelmiş olan simit için bir zam sinyali daha verildi. Artan enerji maliyetlerini karşılamakta zorlanan simitçiler, zam talebinde bulundu. Zam talebinin kabul edilmesi halinde ise, Ankara’da simidin ne kadar olacağı öğrenildi! İşte Ankara'da yeni zamlı simit fiyatı ile ilgili detaylar...

Bir süre önce zam gelmiş olan simit için bir zam sinyali daha verildi. Artan enerji maliyetlerini karşılamakta zorlanan simitçiler, zam talebinde bulundu. Zam talebinin kabul edilmesi halinde ise, Ankara’da simidin ne kadar olacağı öğrenildi! Peki, Ankara'da simit fiyatları ne kadar, kaç TL? Simit fiyatı 2022 ne kadar oldu? Ankara'da simide zam mı geldi? İşte, detaylar…

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10 Ağu 2022 - 09:47 - Gündem

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