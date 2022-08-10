Ankara'da Yeni Zamlı Simit Fiyatlarını Duyanlar Şok Oldu! Simit Fiyatı 2022 Ne Kadar Oldu? Ankara'da Simit'e Zam Mı Geldi?
Bir süre önce zam gelmiş olan simit için bir zam sinyali daha verildi. Artan enerji maliyetlerini karşılamakta zorlanan simitçiler, zam talebinde bulundu. Zam talebinin kabul edilmesi halinde ise, Ankara’da simidin ne kadar olacağı öğrenildi! İşte Ankara'da yeni zamlı simit fiyatı ile ilgili detaylar...
Bir süre önce zam gelmiş olan simit için bir zam sinyali daha verildi. Artan enerji maliyetlerini karşılamakta zorlanan simitçiler, zam talebinde bulundu. Zam talebinin kabul edilmesi halinde ise, Ankara’da simidin ne kadar olacağı öğrenildi! Peki, Ankara'da simit fiyatları ne kadar, kaç TL? Simit fiyatı 2022 ne kadar oldu? Ankara'da simide zam mı geldi? İşte, detaylar…
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10 Ağu 2022 - 09:47 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.