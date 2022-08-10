Masterchef Mehmet Şef O İsmi 83 Milyonun Önünde… Bir Gram Acımadı; Laubali Halleri Yanına Kar Kalmadı… “Keşke Gelmeseydim Yarışmaya!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ye Mehmet Yalçınkaya yine acımadı! Mehmet Şef, o ismi 83 milyonun önünde adeta yerden yere vurdu! Çok sert sözlerde bulunan Mehmet Yalçınkaya, izleyenler tarafından “Laubali” bulunan hal ve hareketleri resmen yanına kar bırakmadı! “Keşke gelmeseydim yarışmaya” dediği düşünülen yarışmacı, herkesi şaşırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada 8. isim ortaya çıkmıştı. İlk turda en iyi aşureyi yapan isimler ikinci tura kalmıştı. İkinci tur sırasında şefler tarafından verilen sardalyadan özgün bir yemek yapılması istenmişti. En iyi tabağı çıkaran kişiyse Fatma Nur olmuştu! Yarışmanın son bölümünde yaşanan tek bir olay ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.