Masterchef Mehmet Şef O İsmi 83 Milyonun Önünde… Bir Gram Acımadı; Laubali Halleri Yanına Kar Kalmadı… “Keşke Gelmeseydim Yarışmaya!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada 8. isim ortaya çıkmıştı. İlk turda en iyi aşureyi yapan isimler ikinci tura kalmıştı. İkinci tur sırasında şefler tarafından verilen sardalyadan özgün bir yemek yapılması istenmişti. En iyi tabağı çıkaran kişiyse Fatma Nur olmuştu! Yarışmanın son bölümünde yaşanan tek bir olay ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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