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10 Ağu 2022 - 12:52

Demet Özdemir’in “Pijamasının” Fiyatı Ortalığı Kasıp Kavurdu! “Cebimde Son 20 Lira Varken Öğrendim Bunu!” Ne 30 Bin, Ne 40 Bin… “Yok Artık!”

Yakın zamanda dünya evine girecek olan Demet Özdemir’in giymiş olduğu “pijamanın” fiyatı ortalığı kasıp kavurdu! Milyonlarca kişiye şoku yaşatan Demet Özdemir, bir serveti üzerine giydiğini göstererek zenginliğini kanıtladı. Öyle ki, bir takipçisi fiyatı görünce; “Cebimde son 20 lira varken öğrendim bunu” açıklamasında bulundu! İşte Demet Özdemir’in çok konuşulan kıyafetinin fiyatı…