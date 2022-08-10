Demet Özdemir’in “Pijamasının” Fiyatı Ortalığı Kasıp Kavurdu! “Cebimde Son 20 Lira Varken Öğrendim Bunu!” Ne 30 Bin, Ne 40 Bin… “Yok Artık!”
Yakın zamanda dünya evine girecek olan Demet Özdemir’in giymiş olduğu “pijamanın” fiyatı ortalığı kasıp kavurdu! Milyonlarca kişiye şoku yaşatan Demet Özdemir, bir serveti üzerine giydiğini göstererek zenginliğini kanıtladı. Öyle ki, bir takipçisi fiyatı görünce; “Cebimde son 20 lira varken öğrendim bunu” açıklamasında bulundu! İşte Demet Özdemir’in çok konuşulan kıyafetinin fiyatı…
Şubat ayında evlenme teklifi alan Demet Özdemir, biricik aşkı Oğuzhan Koç’a “Evet” diyerek mutluluğunu kanıtlamıştı. 60 bin dolar değerinde, 4 karatlık bir yüzüğü parmağına takan Demet Özdemir, 28 Ağustos tarihinde evleneceğini duyurmuştu. Güzel isim Demet Özdemir’in giymiş olduğu kıyafetin fiyatı ise sosyal medyayı resmen ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.