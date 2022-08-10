Masterchef Yarışmasında Somer Şefi Ağlatacak İfşa! Sır Gibi Saklanıyordu Ama Kadroya Giren 9. İsim Belli Oldu! Acun Ilıcalı Tüm Kadroyu İşten Çıkarabilir…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ifşaların ardı arkası kesilmek nedir bilmiyor! Somer Şefin ağlayacağına dair iddialar gündeme gelirken; sır gibi saklanan ana kadronun 9. ismi belli oldu! Acun Ilıcalı’nın bu ifşanın ardından tüm kadroyu işten çıkarabileceği konuşulmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde bir isim daha Masterchef yarışmasına katılıyor ve ana kadroda yerini alıyordu. Yapılan aşure yemeğinin ardından 6 isim üst tura çıkmış ve verilen sardalya balığıyla en iyi tabağı çıkartmaya çalışmışlardı. Kadroya giren son isim Fatma Nur olmuş ve önlüğünü giymişti! Peki, Masterchef yarışmasına bu akşam katılacak olan isim kim olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.