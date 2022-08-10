Masterchef Yarışmasında Somer Şefi Ağlatacak İfşa! Sır Gibi Saklanıyordu Ama Kadroya Giren 9. İsim Belli Oldu! Acun Ilıcalı Tüm Kadroyu İşten Çıkarabilir…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde bir isim daha Masterchef yarışmasına katılıyor ve ana kadroda yerini alıyordu. Yapılan aşure yemeğinin ardından 6 isim üst tura çıkmış ve verilen sardalya balığıyla en iyi tabağı çıkartmaya çalışmışlardı. Kadroya giren son isim Fatma Nur olmuş ve önlüğünü giymişti! Peki, Masterchef yarışmasına bu akşam katılacak olan isim kim olacak?

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