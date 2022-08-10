- 10 Ağu 2022 - 13:39 G: 10 Ağu 2022 - 13:44

Masterchef Fatma Hakkında Şoktan Şoka Sokan Gerçek! Kadroya Girer Girmez Öyle Şeyler Açıklanmaya Başladı Ki, Ağızlar Açık Kalıyor…

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2022, bir ismi daha ana kadrosuna dahil etti. Kadroda Fatma Nur Uçar’a da yer alan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, yeni yarışmacısının kim olduğunu da bir hayli merak ettirdi! İşte Fatma Nur Uçar ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2022, bir ismi daha ana kadrosuna dahil etti. Kadroda Fatma Nur Uçar’a da yer alan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, yeni yarışmacısının kim olduğunu da bir hayli merak ettirdi! Peki, MasterChef Türkiye 2022 yarışmacısı Fatma Nur Uçar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Fatma Nur Uçar nerede çalışıyor, kaç yıldır yemek yapıyor? İşte, detaylar…

10 Ağu 2022 - 13:39 - Magazin

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