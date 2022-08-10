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10 Ağu 2022 - 13:39

Masterchef Fatma Hakkında Şoktan Şoka Sokan Gerçek! Kadroya Girer Girmez Öyle Şeyler Açıklanmaya Başladı Ki, Ağızlar Açık Kalıyor…

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2022, bir ismi daha ana kadrosuna dahil etti. Kadroda Fatma Nur Uçar’a da yer alan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, yeni yarışmacısının kim olduğunu da bir hayli merak ettirdi! İşte Fatma Nur Uçar ile ilgili merak edilen tüm detaylar...