Necati Şaşmaz’ın Yeni Sevgilisi Olay Oldu! “Yengeye Elif Dedin Usta!” Yorumlar Arka Arkaya… Öyle Bir İsimle Birlikte Ki…
Ekranların fenomen yapımı Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz, yeni bir aşka yelken açtı. Boşanmasının ardından ilk kez başka biriyle görüntülenen Necati Şaşmaz, Bodrum’da objektiflere Tuğçe Erön’ün doğum gününde takıldı. İşte ikili ile ilgili merak edilen son detaylar...
Ekranların fenomen yapımı Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz, yeni bir aşka yelken açtı. Boşanmasının ardından ilk kez başka biriyle görüntülenen Necati Şaşmaz, Bodrum’da objektiflere Tuğçe Erön’ün doğum gününde takıldı. Peki, Necati Şaşmaz’ın sevgilisi Tuğçe Erön kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Tuğçe Erön mesleği ne, ne iş yapıyor, ünlü mü? Necati Şaşmaz aşk iddialarına ne dedi? İşte, detaylar…
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10 Ağu 2022 - 13:44 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.